«Тела лежат во многих местах»: жертвами катастрофического наводнения в Ливии стали тысячи
В «городе-призраке» в море смыты целые кварталы.
В «городе-призраке» в море смыты целые кварталы.
Тысячи людей погибли в результате «катастрофического» наводнения в Ливии после того, как шторм «Даниэль» принес на северо-восток столько дождей, что в одном регионе североафриканской страны обрушились две плотины, смыв целые кварталы в море.
Более 2000 человек погибли и еще около 6000 числятся пропавшими без вести в сильно пострадавшем городе Дерна, заявил Осман Абдулджалил, министр здравоохранения в правительстве восточной Ливии.
«Ситуация в Дерне была катастрофической… Тела по-прежнему лежат во многих местах», — сообщил Абдулджалил ливийскому телеканалу Almasar TV из Дерны в понедельник.
Описывая Дерну как «город-призрак», Абдулджалил сказал, что некоторые районы города были изолированы в результате наводнения. Он обратился к международному сообществу за помощью, заявив, что местным властям нужны поисково-спасательные команды, сообщает CNN.
Ливийское общество Красного Полумесяца ранее подсчитало, что в Дерне погибло более 300 человек, согласно сообщению в социальных сетях.
Ахмед Мисмари, представитель базирующейся на востоке Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил, что две плотины рухнули под напором наводнения. «В результате были разрушены три моста. Текущая вода унесла целые кварталы, в конечном счете сбросив их в море», — сказал он.
Глава ливийского управления по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи Усама Али сообщил CNN, что после обрушения плотины «вся вода направилась в район близ Дерны, который является гористой прибрежной зоной».
«Погодные условия не были изучены должным образом, уровни морской воды и осадков [не были изучены], скорости ветра, не было эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах», — сказал Али.
«Ливия не была готова к подобной катастрофе. Он никогда раньше не был свидетелем катастрофы такого уровня. Мы признаем, что были недостатки, даже несмотря на то, что это первый раз, когда мы сталкиваемся с катастрофой такого уровня», — ранее рассказал Али телеканалу Al Hurra.
Мисмари, представитель Ливийской национальной армии, сообщил, что наводнения затронули несколько городов, включая Аль-Байду, Аль-Мардж, Тобрук, Такенис, Аль-Баяду и Батту, а также восточное побережье вплоть до Бенгази.
Ливия, страна с населением в шесть миллионов человек, оказалась разделена между враждующими группировками с 2014 года, после поддержанного НАТО в 2011 году мятежа против Муаммара Каддафи, напоминает CNN.
Глава правительства восточной части Ливии, поддерживаемого парламентом, Усама Хамад охарактеризовал ситуацию как «катастрофическую и беспрецедентную», согласно сообщению государственной информационной организации Libyan News Agency (LANA).
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны затопленные автомобили, обрушившиеся здания и потоки воды, несущиеся по улицам.
Больницы в восточном городе Байда были эвакуированы после сильного наводнения из-за осадков, вызванных сильным штормом, показали видеоролики, опубликованные медицинским центром Байды в соцсетях.
«Организация Объединенных Наций в Ливии внимательно следит за чрезвычайной ситуацией, вызванной суровыми погодными условиями в восточном регионе страны», — говорится в сообщении Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.
Несколько стран направили свои соболезнования и предложили помощь Ливии, в то время как спасательные команды пытаются найти выживших под обломками.
Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям заявило в понедельник, что оно мобилизует 150 поисково-спасательных сотрудников, а также палатки, спасательные машины и другие принадлежности, такие как генератор.
Посольство США в Ливии сообщило в соцсети X, ранее известной как Twitter, что оно находится в «тесном контакте с Организацией Объединенных Наций и властями Ливии, чтобы определить, как быстро мы можем доставить помощь туда, где она больше всего необходима».
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Зайд Аль Нахайян распорядился направить помощь и поисково-спасательные команды, выразив свои соболезнования пострадавшим в результате катастрофы, сообщило государственное информационное агентство.
Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси также выразил свои соболезнования Ливии. «Я желаю скорейшего выздоровления раненым и надеюсь, что кризис быстро пройдет, когда ливийцы будут держаться вместе в единстве», — сказал Ас-Сиси в заявлении в социальных сетях.
Дождь, прошедший в выходные, стал результатом остатков очень сильной системы низкого давления, которая была официально названа штормом «Даниэль» национальными метеорологическими службами юго-Восточной Европы.
Как напоминает CNN, шторм вызвал катастрофическое наводнение в Греции на прошлой неделе, прежде чем переместиться в Средиземное море и перерасти в тропический циклон, известный как медикан. Эти системы могут привести к возникновению опасных условий в Средиземном море и прибрежных странах, подобных тропическим штормам и ураганам в Атлантике или тайфунам в Тихом океане.
Остатки шторма затронули северную Ливию и будут медленно продвигаться на восток, в сторону северного Египта. Количество осадков в течение следующих двух дней может составить 50 мм — в среднем за весь сентябрь в этом регионе выпадает менее 10 мм осадков.