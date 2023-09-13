Непогода нынче в моде. Как побороть метеозависимость

Наши эксперты: врач-невролог Антон Марков; врач-травматолог-ортопед Алексей Цапко.
Такого диагноза, как «метеозависимость», в современной медицинской классификации болезней нет и никогда не было. А есть ли само это явление, по-прежнему остаётся вопросом дискуссионным.
С одной стороны, объективные исследования не подтверждают никакой взаимосвязи между погодой и самочувствием. Но с другой — как быть с многочисленными субъективными жалобами пациентов, которые при резких изменениях погоды страдают так, что подчас не могут подняться с постели?
Среди самых распространённых из многочисленных симптомов подверженности изменениям погоды:
- повышенная утомляемость и сниженное настроение;
- боли в суставах и позвоночнике;
- приступы мигрени;
- головокружение, шум в ушах;
- повышение или понижение, скачки артериального давления;
- ощущение усиленного сердцебиения.
Перепады атмосферного давления, изменение температуры воздуха, влажности или нарушение геомагнитного поля Земли каждый из нас испытывает с рождения, но при этом большинству это не мешает жить и работать. Но у некоторых значительные перепады данных показателей могут привести к изменениям самочувствия. Метеочувствительностью чаще отличаются люди с хроническими заболеваниями (мигрень, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и дыхательной системами, аллергические и нервно-психические расстройства).
Судя по опросам, примерно треть метеозависимых — люди 35−44 лет, еще треть — 18−34 лет. И лишь 36% от всех респондентов оказались старше 45 лет.
От проявлений метеозависимости людей в основном спасает отдых (36%). Чтобы взбодриться, кофе и энергетические напитки пьют 29% респондентов, применяют витамины — 19%, симптоматические, обезболивающие препараты — 37%. Ничего не предпринимают для лечения 18% опрошенных, ссылаясь на то, что не знают, как себе помочь.
Чаще всего метеозависимые люди жалуются на боли в суставах. «Сами суставы болеть в принципе не могут, поскольку в хряще нет нервных окончаний, — говорит Алексей Цапко. — А вот в капсуле сустава нервные окончания есть. Мелкие сосуды и нервы первыми реагируют на перепады атмосферного давления. По этим “проводам” и передаются болевые ощущения».
По словам эксперта, в таких случаях можно принять обезболивающие (нестероидные противовоспалительные препараты). Но лучше таблетками не злоупотреблять — они агрессивно воздействуют на слизистую ЖКТ. А когда обострение пройдет, важно подключить лечебную физкультуру, суставную гимнастику, которая улучшит кровообращение за счет лучшего поступления в клетки кислорода. К тому же ЛФК способствует более активной выработке синовиальной жидкости, смазывающей суставы.
В сильные морозы увеличивается число инфарктов. Для сердца опасен не сам мороз, а резкий перепад температур. Холодовой стресс у человека, пришедшего в натопленное помещение с зимней улицы, может вызвать вазоспастическую стенокардию, причина которой — спазм коронарных артерий.
Но не менее опасна для сердца жара. Температура воздуха более 30 и влажность свыше 70% усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Жара вызывает расширение сосудов, чрезмерное потоотделение, что чревато обезвоживанием и увеличением вязкости крови, а значит, повышением риска тромбообразования. Чтобы снизить риск инфарктов и инсультов, в жаркий день лучше реже выходить на улицу, избегать большой физической активности и не забывать пить много воды.
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