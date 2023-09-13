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10:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Какое варенье содержит больше полезных веществ и витаминов

Диетолог Ирина Бережная рассказала, что домашнее варенье полезнее того, которое продается в магазинах. Магазинное варенье имеет более длительный срок хранения, но у домашнего есть один важный козырь.

Источник: Freepik

«К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка “убивает” все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом», — цитирует кандидата медицинских наук Бережную радио Sputnik.

По словам эксперта, в домашнем варенье много положительных качеств. Речь идет в первую очередь о «пятиминутках».

«Сейчас люди делают варенье-»пятиминутку«. В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное», — говорит Ирина Бережная.

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