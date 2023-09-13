Какое варенье содержит больше полезных веществ и витаминов

«К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка “убивает” все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом», — цитирует кандидата медицинских наук Бережную радио Sputnik.
По словам эксперта, в домашнем варенье много положительных качеств. Речь идет в первую очередь о «пятиминутках».
«Сейчас люди делают варенье-»пятиминутку«. В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное», — говорит Ирина Бережная.