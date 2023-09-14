Как подготовить дачу к зиме: что нужно проверить и о чем нельзя забыть
Слить воду из системы, отключить бытовые приборы и другие важные задачи.
Слить воду из системы, отключить бытовые приборы и другие важные задачи.
Дачный сезон подходит к концу: с наступлением холодов уже не так комфортно отдыхать на загородном участке, а работы в огороде уже практически завершены. Но чтобы зимой не думалось, все ли в порядке на даче, важно сейчас провести подготовку к периоду холодов. Консервация необходима, чтобы и хозяйственные постройки, и дом, и участок благополучно перезимовали и доставили меньше хлопот к открытию сезона весной 2024 года. РБК Life составил список, что нужно проверить и о чем нельзя забыть.
Очень полезное дело как для городской квартиры, так и для дома. Осенью самое время ликвидировать весь скопившийся в домике хлам, который объективно не пригодился и вряд ли пригодится в будущем. Многие россияне по привычке все ненужное из городской квартиры отвозят на дачу, где все эти вещи копятся годами.
Осенью, пока еще относительно тепло и сухо, надо проветрить помещение и обработать труднодоступные места средствами от плесени. С наступлением влажной погоды эта мера защитит дом от распространения грибка.
Если летом в крыше обнаружились протечки, трещины или другие дефекты, оставлять так на зиму нельзя. Станет еще хуже: влага от дождей и таяния снега проникнет внутрь помещений. Появится плесень и грибок, а снеговая нагрузка зимой повредит неотремонтированную крышу еще сильнее, и весной придется решать куда больше проблем. Лучше отремонтировать кровлю в сухую теплую погоду.
Они стремятся занять укромные места, например подпол или подвал. В вентиляционных отверстиях подвалов нужно поставить стальные сетки, а для защиты домика от незваных гостей следует разложить отраву.
Все листья, падалицу, засохшие, подгнившие, поврежденные плоды и ягоды нужно обязательно убрать, поскольку они зимой станут питательной средой для грибков и личинок насекомых-вредителей. Ни в коем случае нельзя оставлять опавшие яблоки под яблоней — их кислота негативно отражается на почве.
Это нужно запланировать на октябрь—ноябрь, но уже сейчас, пока деревья в листве, следует взять на заметку сухие ветки, чтобы потом их отрезать. Отметить можно, к примеру, цветной изолентой, обмотав сухие ветки у основания роста, ближе к стволу. Потом так будет проще сориентироваться, что пилить, а что нет. Также следует обработать деревья от вредителей и провести побелку, пояснили эксперты «Центра поддержки садоводов и огородников России».
Газон — это отрада души всех дачников, у кого он есть, но и объект постоянной заботы. Осенью его необходимо продолжить стричь с такой же интенсивностью, как и летом: 1−2 раза в неделю. Под зиму газонная трава должна уйти с листьями высотой не более 5 см — тогда весной не придется долго расчищать слежавшуюся массу. В сентябре, до начала сезона дождей, следует подкормить газонную траву удобрениями и провести аэрацию: это укрепит корневую систему перед зимой и поможет почве легче впитывать воду осенних ливней.
Систему надо законсервировать до наступления холодов. Необходимо слить воду из труб, лежащих на земле, — в этом может помочь продувание автомобильным или бытовым строительным компрессором. Шланги также нужно раскатать и слить из них воду. Затем снова скатать крупными кольцами и убрать на хранение.
Это нужно успеть сделать до первых заморозков, а также убрать на хранение все фонтанчики и фильтры, чтобы их не повредила оставшаяся в системе замерзшая вода. Сам бассейн перед началом листопада лучше прикрыть, тогда весной будет легче привести его в порядок, не собирая со дна сгнившие листья. Надувной или каркасный бассейн надо слить, помыть, просушить, разобрать и забрать на зиму для хранения в теплое место.
Всю бытовую технику в доме, которую планируется оставить на даче на зимовку, надо отсоединить от электросети. Рубильники в щитках перевести в нерабочее положение. Холодильник обязательно разморозить и протереть насухо. Дверцы следует оставить приоткрытыми, чтобы предотвратить появление плесени внутри холодильных и морозильных камер. Газовые плиты также следует отключить, газ перекрыть. Если используется баллон, его лучше поместить на хранение не в основном домике, а в удаленной хозпостройке.