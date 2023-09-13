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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван способ предотвратить опадение завязи огурцов

Основным фактором, из-за которого могут опасть завязи огурцов, является недостаток опыления. Способ предотвратить потерю урожая россиянам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает «БелНовости».

Источник: РИА "Новости"

В процессе опыления пыльца переносится с тычинок на пестик цветка, благодаря чему происходит оплодотворение и формирование плода. В случае с огурцами может происходить самоопыление или перекрестное опыление. Первый вариант свойственен партенокарпическим огурцам, а второй — большинству сортов.

Если для посадки выбраны огурцы, нуждающиеся в перекрестном опылении, необходимо обеспечить их достаточным количеством опылителей. На участке должны присутствовать пчелы и другие насекомые, которые способны взять на себя эту задачу. Для этого эксперт советует высадить рядом с огуречными грядками медоносные растения. К ним относятся в том числе фасоль, горох, клевер, лаванда и мята.

Ранее дачникам рассказали, как правильно поливать помидоры и огурцы в холодное время года. Чтобы не навредить корням растений, для полива необходимо использовать только теплую воду.

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