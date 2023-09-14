Как дачнику продать часть урожая?
Закон позволяет дачникам продать излишки урожая. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.
Закон позволяет дачникам продать излишки урожая. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.
Закон позволяет дачникам продать излишки урожая. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.
Первое — размер участка не должен превышать 50 соток. Второе — урожай нужно вырастить самостоятельно, без найма сотрудников. Если вы заплатили кому-то за полив огорода или сбор яблок, торговля трактуется как незаконное предпринимательство.
Для пущего спокойствия можно получить справку о размере участка и о том, что на нём растут овощи, фрукты или ягоды, которые вы собираетесь продать. Такой документ вам оформят в СНТ или органе местного самоуправления. Справка составляется в свободной форме, получить её достаточно раз в сезон.
Частенько можно увидеть дачников, торгующих на обочинах трасс или городских тротуарах. Но, прежде чем встать с ними рядом, вспомните, что стихийная торговля запрещена. Сотрудники полиции смогут вас оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. руб. Поэтому лучше присмотреться к сезонным ярмаркам: бывает, что там предусмотрены бесплатные места для дачников и владельцев ЛПХ. Но, чтобы занять их, придётся встать пораньше, ведь конкуренция большая.
К слову, чуть ли не ежегодно на разных уровнях звучат предложения организовать торговлю дачным урожаем через розничные сети. К сожалению, дальше призывов дело пока не идёт. И понятно почему: сети заинтересованы в больших партиях качественной продукции, проверять одно ведро яблок им нет никакого смысла.
«Вступили в силу законодательные изменения, которые разрешают продавать излишки продукции на территории самих СНТ, — напоминает руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова. — Многие целенаправленно объезжают дачи и узнают, кто и что продаёт. Кроме того, сегодня продавцы и покупатели активно ищут друг друга в интернете, в том числе на страничках СНТ в соцсетях. Всё это тоже законно. Тем не менее дачная продукция по-прежнему не проходит проверки и сертификацию в отличие от той, что произведена промышленным способом. Организовать такие проверки могла бы потребко;операция, но она, к сожалению, пока работает в основном с дикоросами. А без сертификации сдать продукцию, например в детский дом, дачники не имеют права. Хотя неофициально, конечно, это иногда делается».