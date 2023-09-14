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13:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Как дачнику продать часть урожая?

Закон позволяет дачникам продать излишки урожая. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.

Источник: Freepik

Закон позволяет дачникам продать излишки урожая. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.

Первое — размер участка не должен превышать 50 соток. Второе — урожай нужно вырастить самостоятельно, без найма сотрудников. Если вы заплатили кому-то за полив огорода или сбор яблок, торговля трактуется как незаконное предпринимательство.

Для пущего спокойствия можно получить справку о размере участка и о том, что на нём растут овощи, фрукты или ягоды, которые вы собираетесь продать. Такой документ вам оформят в СНТ или органе местного самоуправления. Справка составляется в свободной форме, получить её достаточно раз в сезон.

Частенько можно увидеть дачников, торгующих на обочинах трасс или городских тротуарах. Но, прежде чем встать с ними рядом, вспомните, что стихийная торговля запрещена. Сотрудники полиции смогут вас оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. руб. Поэтому лучше присмотреться к сезонным ярмаркам: бывает, что там предусмотрены бесплатные места для дачников и владельцев ЛПХ. Но, чтобы занять их, придётся встать пораньше, ведь конкуренция большая.

К слову, чуть ли не ежегодно на разных уровнях звучат предложения организовать торговлю дачным урожаем через розничные сети. К сожалению, дальше призывов дело пока не идёт. И понятно почему: сети заинтересованы в больших партиях качественной продукции, проверять одно ведро яблок им нет никакого смысла.

«Вступили в силу законодательные изменения, которые разрешают продавать излишки продукции на территории самих СНТ, — напоминает руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова. — Многие целенаправленно объезжают дачи и узнают, кто и что продаёт. Кроме того, сегодня продавцы и покупатели активно ищут друг друга в интернете, в том числе на страничках СНТ в соцсетях. Всё это тоже законно. Тем не менее дачная продукция по-прежнему не проходит проверки и сертификацию в отличие от той, что произведена промышленным способом. Организовать такие проверки могла бы потребко;операция, но она, к сожалению, пока работает в основном с дикоросами. А без сертификации сдать продукцию, например в детский дом, дачники не имеют права. Хотя неофициально, конечно, это иногда делается».

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