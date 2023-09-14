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07:59 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял на видео падение кометы Нишимура

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял видео полёта кометы Нишимура. Роликом он поделился на странице «ВКонтакте».

Фотограф отметил, что лучшее время для наблюдения — полнолуние. Но неделю было пасмурно, это усложняло задачу.

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Поляков выбрал единственный ясный день и отправился на съёмки. Они с другом отправились ближе к Тальменке, в 30 километрах от неё свернули в поля. Съёмку осложнили две проблемы — туман и повышенная влажность, которая текла по телескопам как водопад.

«Еще больше нервов нам доставили облака. Прогноз погоды, казалось бы, был идеальным, но на самом деле не совсем. Небо было постоянно закрыто облаками примерно на половину, но перед рассветом нужный нам участок освободился, что позволило снять небольшое видео с замечательной кометой», — уточнил Поляков.

Он добавил, что успел попасть в «последний вагон» и запечатлеть зрелище. На следующий день это было бы невозможно.

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