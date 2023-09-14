После каких культур лучше всего сажать озимую морковь?
Морковь является холодоустойчивой культурой и может прорастать при температуре около плюс четыре градуса Цельсия.
Морковь является холодоустойчивой культурой и может прорастать при температуре около плюс четыре градуса Цельсия.
Для озимой моркови важно выбрать не подтопляемый участок, хорошо подготовить землю под посадку и соблюсти севооборот. Морковь растет лучше всего, когда ее сажают на участке, на котором предыдущими культурами были бобовые растения, различные виды капусты, а также томаты, огурцы, картофель и тыквенные растения, включая кабачки и патиссоны. Зерновые культуры, такие как овес, рожь и пшеница, также могут быть хорошими предшественниками для моркови. Чеснок и лук также являются приемлемыми соседями для корнеплода.
Морковь не рекомендуется сажать морковь после укропа, сельдерея, пастернака, петрушки, кинзы, фенхеля и базилика.
В Росельхозцентре рекомендуют для раннего урожая соблюдать некоторые правила:
— не проводить предварительное замачивание семян во избежание их преждевременного прорастания;
— высевать семена только при установлении стабильных отрицательных температур;
— учитывать, что норма высева семян для подзимнего сева должна быть в 1,5−2 раза выше весенней;
— при выборе места посадки отдавать предпочтение наиболее солнечным возвышенным местам на участке;
— при использовании минеральных удобрений выбирать препараты с пониженным содержанием азота;
— для лучшей перезимовки семян проводить мульчирование почвы.
На грядке нужно сделать посадочные борозды глубиной около 4 сантиметров на расстоянии 10−12 сантиметров друг от друга.
После этого нужно приготовить семена, учитывая зимние потери, нужно добавить еще 25−30% дополнительно.
После закладки семян в борозды, нужно прикрыть их слоем перегноя и слегка уплотнить почву. Затем следует накрыть грядку слоем мульчи толщиной от 8 до 12 сантиметров. В качестве мульчирующего материала можно использовать торф, солому, компост из листьев, лапник или кору.
Весной, после таяния снега, нужно удалить часть мульчи, оставив слой около трех сантиметров, и накрыть грядку пленкой или другим аграрным полотном. Снять пленку нужно будет после первых всходов.