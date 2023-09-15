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14:04 (мск), источник: Life.ru

Огородникам объяснили, как правильно завершить дачный сезон

Осенью дачники готовят теплицы к холоду: обрабатывают растения, выпалывают и сжигают сорняки, добавляют чистый грунт в почву. Как грамотно закрыть дачный сезон, телеканалу «360» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

Источник: РИА "Новости"

«После сбора последнего урожая все деревья — как плодовые, так и ягодные — обрабатывают от болезней и вредителей. Это нужно сделать обязательно, иначе они к следующему году увеличатся. Стоит и подкормить деревья», — объяснила специалист, добавив, что это же требуется и многолетним цветам, таким как пион, астильба и аквилегия.

Чтобы добиться хорошего урожая озимого чеснока, посадка которого в средней полосе начнётся 25 сентября — 10 октября, нужно заранее подготовить землю: вскопать, удобрить и накрыть специальным материалом. А вот грядки, где в открытом грунте росли огурцы и помидоры, эксперт рекомендует обработать фунгицидом и перекопать, листья же сгрести до следующего года: из них можно будет сделать тёплую почву для огурцов. Также ботву можно прятать в железные бочки, чтобы уберечь от воспламенения, а потом постепенно сжигать и получившейся золой удобрять овощные породы. Кроме того, нужно не забыть вылить из бочек воду, ведь уже скоро наступят заморозки.

А ранее дачникам объяснили, как продать овощи со своего огорода и не получить штраф. По словам руководителя общественной приёмной Союза садоводов России Людмилы Буряковой, продажа урожая на сезонной ярмарке или в соцсетях разрешена при соблюдении определённых условий.

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