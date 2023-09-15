Орхидеи меняют аромат для привлечения насекомых
Цветы адаптируются под пчел, мотыльков и шмелей.
Цветы адаптируются под пчел, мотыльков и шмелей.
На первый взгляд орхидеи кажутся очень хрупкими цветами. Однако они приспособились к выживанию и размножению в разных условиях. Недавно проведенное исследование показало, что эти цветы способны менять запах, подстраиваясь под конкретный вид насекомого-опылителя — пчел, мотыльков и шмелей.
У орхидей существует две формы обмана. В первом случае растения генерируют аромат, который пахнет как пища, привлекающая опылителя. А во втором — имитируют сигналы, исходящие от самок опылителей. Как говорят ученые, цветочные сигналы могут быть настолько убедительны, что насекомые пытаются совокупиться с ними.
Например, в Южной Африке орхидеи имитируют запах падали, на острове Реюньон во Франции — плодов тропических лесов, а в Бразилии — запах тли. При этом почти половина изученных цветов не предлагала никакого вознаграждения насекомым, а просто обманывала для того, чтобы получить опыление.
Открытие показало удивительное разнообразие тактик опыления у орхидей. Однако в связи с угрозой исчезновения насекомых, растения сталкиваются с неопределенным будущим. Поэтому, считают ученые, необходимо проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, как сохранить эти невероятно красивые и изящные цветы.
Недавно проведенное исследование показало, что увеличение количества растений повышает численность насекомых.
Анна Морозова