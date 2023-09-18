«Джеймс Уэбб» запечатлел сверхзвуковое истечение молодой звезды
В нем рождается новая система.
В нем рождается новая система.
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал снимок с высоким разрешением объекта Хербига-Аро 211 (HH 211) — биполярного джета, летящего через межзвездное пространство на сверхзвуковых скоростях. Полярное струйное течение, или джет, — часто наблюдаемое в космосе явление, когда из компактного объекта вдоль его оси вращения выбрасываются потоки вещества.
Как передает Phys.org, попавший в объектив аппарата NASA HH 211 расположен примерно в 1000 световых годах от Земли в созвездии Персея. Этот объект является одним из самых молодых и ближайших протозвездных оттоков, что делает его идеальным объектом для камеры телескопа.
Объекты Хербига-Аро (HH) — это светящиеся области, образовавшиеся в момент, когда звездные ветры или струи газа, извергающиеся из новорожденных звезд, образуют ударные волны и сталкиваются с близлежащим газом и пылью на высоких скоростях. На изображении HH 211 видно истечение протозвезды класса 0 — аналога нашего Солнца, когда ему было не более нескольких десятков тысяч лет.
Инфракрасное изображение является мощным инструментом для изучения новорожденных звезд и их истечений, поскольку эти объекты неизменно погружены в газ из молекулярного облака, в котором они сформировались. Излучаемые джетом молекулы (водорода, окиси углерода и окиси кремния) излучают инфракрасный свет, который «Джеймс Уэбб» может собрать для составления карты структуры потоков.
На изображении показана серия ударных волн, а также узкая двойная струя, которая их питает. Видно, что внутренняя струя «колеблется» с зеркальной симметрией по обе стороны от центральной протозвезды. Это говорит о том, что там рождается двойная звездная система.
Скорость внутренней части потока составляет от 80 до 100 километров в секунду. Однако она быстро уменьшается с расстоянием. Исследователи пришли к выводу, что потоки от самых молодых звезд, таких как центр HH 211, в основном состоят из молекул, поскольку сравнительно низкие скорости ударных волн недостаточно энергичны, чтобы разбить их на простые атомы и ионы.
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Олеся Маевская