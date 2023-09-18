Назван простой способ защитить дачный дом от нашествия крыс и мышей

Например, отпугивателем может быть чеснок, как в целом виде, так и его настои. Другим способом будет использование цитрусовых. В «Белновостях» также советуют разложить цедру лимона, апельсина и грейпфрута в шкафчиках на кухне или рассыпать по дому черный перец — лучше всего по углам, щелям и кухонным ящикам.
Еще одним вариантом избавиться от грызунов будет использование чернокорня на чердаках, в подвалах, сараях и погребе. Однако растение называют ядовитым для человека, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.
Ранее эксперты также рассказали, как избавиться от плодовых мушек. Как правило, они попадают в жилье вместе с фруктами и овощами, после чего стремительно размножаются в благоприятных условиях. Насекомым нравятся переспелые или портящиеся плоды, напитки и другие продукты питания. Кроме того, вредителей привлекают мокрые губки для мытья посуды, грязная посуда и мусор. От потенциальных приманок для мушек стоит избавиться.