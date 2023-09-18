Как не спутать рядовку фиолетовую с паутинником козлиным. Ответ грибников
У этого гриба есть несъедобные виды и ядовитый двойник.
У этого гриба есть несъедобные виды и ядовитый двойник.
Рядовку фиолетовая получила свое название из-за соответствующего окраса. Однако он может меняться, как и сама форма плодового тела. Научное название этого вида — трихолома. Это напочвенный вид грибов, который растет преимущественно около хвойных деревьев.
Форма шляпки меняется с возрастом с выпуклой до плоской с волнистыми краями. Ее поверхность, как правило, чешуйчатая. Размеры шляпки могут колебаться от 4 до 15 см в диаметре. Ножка располагается по центру, она может достигать в высоту 10 см. Цвет практически идентичен верхней части гриба. Часть плодового тела под названием геминофор довольно пластичная. Пластины частые, тонкие, а также имеют ровный край.
Запах зависит от времени и места сбора. Однако опытные грибники отмечают, что рядовка фиолетовая обладает специфическим для гриба ароматом — схож с цветочным запахом аниса.
Мыльная отличается характерным запахом хозяйственного средства. Она, как и белая, имеет соответствующий окрас и на разрезе краснеет, либо розовеет. Леопардовая — чуть темнее, запах мучной. Заостренная имеет коричнево-серый оттенок шляпки. Пятнистую можно отличить по подвернутым краям шляпки.
Опасный двойник — паутинник козлиный отличается выпуклой полушаровидной шляпкой до 6−12 см в диаметре. У него толстая и короткая ножка, которая имеет утолщение у земли. Оттенок шляпки — сизо-фиолетовый. Пик плодоношения приходится на конец лета, однако встретить у хвойных деревьев его можно до начала октября.
Ранее ученые из научного центра Университета Тохоку в Японии выяснили, что грибы умеют «разговаривать». Делают они это после дождя и под землей при помощи электрических сигналов. Объектом пристального изучения стали небольшие грибы коричневого цвета под названием «лаковица двухцветная» (Laccaria bicolor). Ученые подключили электроды к группе из шести грибов L. bicolor, а затем несколько дней контролировали электрический потенциал грибов, который измеряется в милливольтах. Выяснилось, что спустя пару часов после дождя грибы начали проявлять признаки активности. Эти сигналы, как предположили исследователи, служат формой коммуникации.