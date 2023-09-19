Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день

«Кроме того, употребление орехов имеет положительное влияние на гормональную систему и в целом обладает противовоспалительным и выраженным антиоксидантным эффектами, снижает уровень стресса, что особенно важно для людей с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также людей зрелого возраста. Орехи находятся в топе растительных продуктов по количеству высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом, полезных жиров, например, в 100 г грецких орехов 10 г Омега-3, а также жирорастворимых витаминов А и Е, микроэлементов (кальций, магний, цинк) и полезной клетчатки», — объяснила врач.
Несмотря на свои положительные свойства, орехи имеют некоторые недостатки.
«Во-первых, они относятся к высококалорийным продуктам за счет жира, входящего в их состав. В среднем в 100 г орехов содержится около 650 калорий, что составляет почти треть суточного калоража среднестатистического человека. Бесконтрольное употребление орехов также нежелательно для людей с проблемами пищеварения, так как это может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в животе, вздутие, повышенное газообразование и даже нарушение стула. Людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы стоит обратить внимание не только на количество съедаемых орехов, но и на качество продукта. Соленые ядра, орехи в глазури, карамели, сахарном сиропе или меде могут стать причиной повышения артериального давления и глюкозы в крови», — добавила Шокур.
Но наибольший риск для здоровья употребление орехов может вызвать у людей со склонностью к аллергии. Согласно статистике, около 20% взрослого населения и 5% детей имеют аллергию на орехи. При этом частое употребления орехов не является фактором для развития у человека аллергии на этот продукт. Тогда как у людей с генетической предрасположенностью к аллергенам ореха контакт даже со следовыми количествами может вызвать аллергическую реакцию.
Исходя из стандартных рекомендаций по сбалансированному питанию, по словам Шокур, количество потребляемых орехов за день должно составлять около 30 г, что в пересчете на ядра примерно 16−20 миндаля, 5 очищенного грецкого ореха, около 40 фисташек без скорлупы.