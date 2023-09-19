Химик рассказал, чем домашние удобрения из отходов могут заразить человека
Домашние удобрения из пищевых отходов способны стать экологичной альтернативой минеральным подкормкам. Однако они же могут быть опасны для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности. О том, как получить пользу и избежать вреда при превращении продуктов в вещества для питания растений, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин.