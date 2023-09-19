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15:09 (мск), источник: Газета.Ру

Химик рассказал, чем домашние удобрения из отходов могут заразить человека

Домашние удобрения из пищевых отходов способны стать экологичной альтернативой минеральным подкормкам. Однако они же могут быть опасны для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности. О том, как получить пользу и избежать вреда при превращении продуктов в вещества для питания растений, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин.

Источник: Freepik

По словам эксперта, испорченную и заплесневелую еду нельзя использовать в качестве удобрений без предварительной термической обработки или сбраживания. В первую очередь это касается мясомолочной продукции, поскольку в необработанном виде такие отходы могут быть заражены бактериями и препятствовать росту растений.

Некоторые микроорганизмы опасны и для людей. Например, бактерия сальмонелла может перейти на плоды растений и заразить съевшего их человека, отметил специалист.

По причине заражения бактериями также нежелательно мыть в раковине филе курицы или другое мясо. Патогены могут остаться на поверхности мойки, размножиться и перейти на посуду. Чтобы этого избежать, раковину необходимо регулярно обрабатывать чистящим средством.

«Перед выбрасыванием испорченную мясную и молочную продукцию также рекомендуется подвергнуть термической обработке, чтобы не распространять инфекцию. А тухлое мясо и другие неперерабатываемые отходы необходимо сжигать», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Старостин.

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