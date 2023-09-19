Как без труда отличить съедобный гриб от ядовитого. Простой лайфхак
Подскажет губчатая шляпка, которой обладают трубчатые съедобные грибы.
Подскажет губчатая шляпка, которой обладают трубчатые съедобные грибы.
Ежегодно в России регистрируется около 1 тыс. человек, отравившихся грибами, некоторые такие ситуации заканчиваются летальными исходами. Бледная поганка, например, способна вызвать сильнейшее отравление. По данным медицинской статистики, на бледную поганку приходится 90−95% всех подобных смертельных случаев. Смертельной может оказаться даже проглоченная четвертинка шляпки бледной поганки.
Чтобы этого не случилось, эксперты рекомендуют соблюдать главное правило при сборе и покупке грибов, оно такое: не уверен — не бери.
Надежным признаком съедобных грибов предлагается считать губчатую структуру шляпки. Ею обладают трубчатые грибы. Ложные разновидности съедобных грибов, наоборот, имеют пластинчатую структуру шляпки, присущую большинству несъедобных грибов, пояснили на портале Ogorod. Почти все трубчатые грибы, за некоторыми исключением, съедобны.
«Ножка такого гриба обычно всегда центральная, сплошная, утолщенная и неломкая. Поверхность шляпки чаще ровная, гладкая, по форме выпуклая; она никогда не бывает воронковидной, колокольчатой или провислой, как у пластинчатых грибов. По окраске, как правило, имеет белые, розовые, красные, желтые, бурые, оливковые, реже черные тона. Мякоть обычно утолщенная (мясистая), плотноватообразная, губчатая», — сказано в грибном пособии, составленном в Костромском государственном технологическом университете.
Эти данные подтвердили и в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Неопытным грибникам лучше сосредоточиться на сборе трубчатых грибов — белых, маслят, подберезовиков, подосиновиков. Большинство из них относится к категории съедобных. С пластинчатыми видами сложнее — многие из них имеют очень похожих двойников. Например, кроме вкусных опят существуют ложные опята, а некоторые поганки удивительно напоминают шампиньоны или сыроежки".
Страшный сон каждого грибника, перепутать съедобный гриб и ядовитый, признался известный грибной блогер и ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. Он посоветовал не полагаться на удачу в выборе лесных трофеев, а готовиться к «тихой охоте» с умом, иллюстрированными энциклопедиями и научными пособиями. Только так можно постигнуть все нюансы отличий съедобных, условно съедобных и ядовитых грибов.
«Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др.) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки — предварительного вымачивания, термической обработки и слива отвара — нельзя», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Лучше ходить на «тихую охоту» в сопровождении опытного грибника, который наглядно продемонстрирует новичку съедобные грибы. В процессе заготовки грибов надо помнить, что только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.