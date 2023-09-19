В небе над Новосибирском открылся «портал»
Через него пробивался утренний солнечный свет.
Через него пробивался утренний солнечный свет.
Как передает интернет-журнал Сиб.фм, утром 19 сентября в Новосибирске облака приняли форму портала в небо. Первые фотографии с этим необычным явлением появились в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».
Такие дыры появляются в высококучевых и перисто-кучевых облаках и называются брешью или «дырообразной полосой падения осадков». Многим она может показаться плохим предзнаменованием, однако явление объяснимо с точки зрения науки.
Эти дыры появляются из-за внезапного испарения или замерзания переохлажденной воды. Капли удерживаются в переохлажденном состоянии, то есть при температуре ниже нуля градусов, но при этом в жидком состоянии.
«Порталы» становятся видны благодаря пролету самолетов через облака. Они заставляют капли расширяться и охлаждаться, и этого изменения достаточно, чтобы выпали осадки и образовалась дыра.
Она может продолжить расширение даже спустя несколько часов после пролета самолета. Чаще всего такое явление заметно недалеко от аэропортов.
Недавно падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет. И сгорел в атмосфере, не долетев до земли.
Олеся Маевская