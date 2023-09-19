В нескольких регионах России заметили полярное сияние
Оно было спровоцировано магнитной бурей.
Оно было спровоцировано магнитной бурей.
Жители жители Владимирской, Ростовской, Ярославской, Нижегородской, Ленинградской, Архангельской и Свердловской областей наблюдали прошлой ночью полярное сияние. Это зрелище было доступно не только жителям северных регионов нашей страны — его заметили и в Московской области, передает портал Gismeteo со ссылкой на свой Телеграм-канал.
Причиной такого явления стала магнитная буря, спровоцированная солнечным ветром. Ее пик пришелся на 12 часов 19 сентября по московскому времени.
Когда поток ионизированных частиц, исходящих от Солнца со скоростью 300−1200 км/с, достигает магнитного поля Земли, он сливается с атмосферой планеты и окрашивает ее в разноцветные полосы и цвета. 20 сентября повышенный геомагнитный фон сохранится, но вероятность повторного эффекта крайне мала.
Недавно северное сияние в небе недалеко от Норильска сняли на видео.
Олеся Маевская