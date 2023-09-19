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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам дали советы по спасению увядших огурцов

Россиянам дали советы, как вернуть вялым огурцам тонус. Метод хоть и не вернет овощам изначальную хрусткость, но восстановит их полезные свойства, пишут «БелНовости».

Источник: РИА "Новости"

Во-первых, передает издание, нужно сложить увядшие огурцы в подходящую по размерам тару. Затем залить ее холодной водой, добавив несколько кубиков льда, и поставить заготовку на ночь в холодильник. На утро воду сливают, а огурцы моют. При этом эксперты советуют соблюдать нетрудное правило: чем больше завяли огурцы, тем меньше их должно быть в банке. В противном случае овощи слишком размягчатся.

Готовые огурцы можно сразу подавать на стол, либо засолить. Засоленные огурцы дольше сохранят крепость. Перед засолкой рекомендуется срезать плодоножки, а кончики оставить целыми, что тоже не позволит влаге быстро уйти.

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