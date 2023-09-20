Осеннее равноденствие 2023: что это, когда наступит, традиции и ритуалы
Новосибирский рунолог рассказал о празднике предков.
Новосибирский рунолог рассказал о празднике предков.
Осеннее равноденствие — важнейший праздник, отмеченный равным балансом дня и ночи, содержит ключи к пониманию глубоких духовных связей славян и викингов. В 2023 году день осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. Рунолог из Новосибирска Игорь Вечерский поделился с Om1.ru значением праздника и рассказал, какие традиции и ритуалы были у древних народов.
Осеннее равноденствие, которое современные язычники часто называют Мабон, — это время идеального баланса в мире природы. Славяне и викинги, глубоко чувствительные к циклам природы, почитали этот момент как мощный мост между физическим и метафизическим миром. Это было время глубоких преобразований и жатвы — как на полях, так и в душе.
У славян это равноденствие отмечалось как Авсень или Таусень, Радогощь. День, посвященный богине Макоши, богине земли и плодородия. И Велесу, богу мудрости. Яблоки, мед и пшеница были в центре этого праздника, символизируя мудрость и цикличность жизни. Люди собирались, чтобы приносить дары и предлагать их Макоши, прося у нее благословения на свое хозяйство и урожай.
У викингов осеннее равноденствие было известно как Haustblot, или Жертвоприношение урожая. Это было время воздать должное богам за обильный урожай и подготовиться к предстоящей зиме. Блоты (жертвенные подношения) приносились таким божествам как Фрейр и Фрейя, взывая к их защите и плодородию земли.
И славяне, и викинги разжигали костры, чтобы отогнать злых духов и связаться со своими предками. Центральную роль играло пиршество, во время которого община делилась подношениями зерна, фруктов и сезонного урожая. Ритуалы включали гадание, поскольку считалось, что в это время завеса между живыми и мёртвыми была тонкой, что облегчало получение руководства из духовного мира.
Осеннее равноденствие было священным моментом для налаживания связей с языческими богами и богинями. Славянские народы и викинги верили, что совершая ритуалы и подношения, они могут обеспечить благосклонность и защиту этих божеств в суровые зимние месяцы.