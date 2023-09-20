Через сколько можно начинать есть соленые грузди. Спешить не надо
Потребуется набраться терпения хотя бы на неделю, а лучше на целый месяц.
Потребуется набраться терпения хотя бы на неделю, а лучше на целый месяц.
Соленые грузди — вкусная заготовка, которая, как и другие блюда из грибов, требует соблюдения определенных правил. Чтобы насладиться их вкусом и избежать возможных неприятных последствий для здоровья в виде отравления, нельзя пренебрегать правилами соления и сроками их выдержки перед подачей на стол.
РБК Life изучил, какими рекомендациями на этот счет делятся опытные грибники и хозяйки. Как оказалось, срок выдержки груздей напрямую зависит от способа их засолки.
Этот способ довольно длительный и трудоемкий. Предварительно грибы вымачиваются в воде в течение трех суток, чтобы убрать из них токсины и горечь. Воду надо менять несколько раз в день. Затем залить грузди подготовленным рассолом с добавлением пряностей и прижать гнетом. В таком виде грузди должны выстоять не менее месяца, но в основном в рецептах встречается 40-дневный период выдержки холодным способом.
Предварительно грузди следует отварить, это поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов. Затем грибы раскладываются в банки, заливаются грибным отваром с солью и приправами и убираются в холод. Такие грузди можно есть уже через неделю, но лучше выждать полтора месяца, тогда они хорошо просолятся и полностью раскроют свой вкус.
«Я обожаю грузди с самого детства. Всегда жила в Западной Сибири, и мы всегда собираем грибы. Конечно, моя бабушка жила в собственном доме и всегда солила грузди холодным способом в кадушке. Она говорила, что можно есть грузди через сорок дней — тогда они хорошо просолятся», — поделилась одна из пользователей форума «Большой вопрос».
«Я делаю грузди горячим способом. В нашей семье все их так любят, что дождаться, пока пройдет неделя, мы не в силах. Начинаем пробовать их уже на следующий день. Я делаю их с луком и домашним майонезом, это вкусно очень, поэтому к концу недели от груздей остается только банка», — призналась другая любительница соленых груздей.