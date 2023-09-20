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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы методы борьбы с сорняками на дачном участке осенью

Дачникам назвали методы борьбы с сорняками в осенний период. Уничтожить нежелательные растения поможет прополка и химикаты, напомнила эксперт издания «БелНовости», ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Источник: РИА "Новости"

Глубокая перекопка почвы эффективна в борьбе с особо злостными вредителями — пастушьей сумкой и осотом. После вспашки семена вымерзнут с приходом заморозков.

Уничтожить многолетники, по мнению Коврижных, способны лишь гербициды. Обработка химикатами должна проводиться в сухую безветренную погоду. Первые три часа после обработки важно, чтобы дождь не смыл действующие вещества, предупредила эксперт.

Успешно заменить химикаты может раствор соли и уксуса. Для его приготовления необходимо растворить в трех литрах кипящей воды шести столовых ложек соли и 2,5 стакана 9-процентного уксуса. Горячий раствор можно использовать как для полива, так и для опрыскивания сорняков.

Ранее садоводам рассказали, о чем не стоит забывать, завершая дачный сезон. Залогом хорошего урожая в следующем году станет правильная подготовка теплиц и грядок к зимним холодам.

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