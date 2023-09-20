Бросает лавовые бомбы на 400 метров: В РАН показали, как извергается Ключевская сопка

«Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300−400 м над кратером и обрушения раскалённых лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому жёлобу», — рассказали там.
Вулкан Ключевской (или Ключевская сопка) — самый высокий из действующих на территории Евразии, его высота составляет 4750 метров. Вблизи — всего в 30 километрах — находится поселок Ключи Усть-Камчатского района.
Напомним, 22 июня стало известно о начале очередного вершинного извержения вулкана Ключевской. Наблюдалось фонтанирование лавы в кратере объекта.