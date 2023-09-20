Как правильно хранить разрезанную тыкву?

Чтобы разрезанная тыква дольше не портилась, нужно тщательно вычистить семенную мякоть вместе с семенами. Если в процессе хранения в холодильнике тыква поменяла цвет или консистенцию мякоти, то верхний слой перед приготовлением блюд нужно срезать.
Замороженная тыква хранится не больше 12 месяцев. Температура должна быть не выше −18°С. Перед заморозкой плоды моют, очищают от кожуры и семян и нарезают небольшими кусочками. Можно натереть мякоть на терке. Подготовленный продукт нужно разложить по пакетам или пластиковым контейнерам, которые плотно закрывают или завязывают.
Тыква остается свежей несколько месяцев при температуре 8—10°C. Ее лучше хранить при высокой влажности (от 70 до 80%).