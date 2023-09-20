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14:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно хранить разрезанную тыкву?

Разрезанный плод при комнатной температуре долго не пролежит. Очищенную тыкву можно хранить в холодильнике. Там она пролежит около недели, а если кусочки плотно обернуть фольгой или положить в вакуумный пакет, то время хранения можно увеличить до двух недель.

Источник: Freepik

Чтобы разрезанная тыква дольше не портилась, нужно тщательно вычистить семенную мякоть вместе с семенами. Если в процессе хранения в холодильнике тыква поменяла цвет или консистенцию мякоти, то верхний слой перед приготовлением блюд нужно срезать.

Сколько можно хранить тыкву в морозилке?

Замороженная тыква хранится не больше 12 месяцев. Температура должна быть не выше −18°С. Перед заморозкой плоды моют, очищают от кожуры и семян и нарезают небольшими кусочками. Можно натереть мякоть на терке. Подготовленный продукт нужно разложить по пакетам или пластиковым контейнерам, которые плотно закрывают или завязывают.

Какая оптимальная температура хранения для неразрезанной тыквы?

Тыква остается свежей несколько месяцев при температуре 8—10°C. Ее лучше хранить при высокой влажности (от 70 до 80%).

Источник: rskrf.ru

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