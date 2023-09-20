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15:46 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Хабаровском крае и Мурманской области выпал снег

Несколько автомобилистов пострадали из-за осадков.

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Источник: "ПОГОДА В МУРМАНСКЕ"/ВКОНТАКТЕ

Издание «Правила жизни» передает, что первый снег выпал в двух регионах России: Мурманской области и Хабаровском крае. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и видео.

Снег появился на возвышенностях под Мурманском, в основном на северо-западе региона, утром 20 сентября. На трассе Петербург-Мурманск снегопад привел к нескольким авариям — некоторые не вписались в поворот из-за осадков.

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В Хабаровском крае, в районе горного хребта Мяо-Чан, где температура воздуха всегда ниже, чем в других областях, выпал снег. В остальном регионе под влиянием холодного атмосферного фронта прошли дожди.

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Синоптик Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Никита Перерва уверяет, что подобная погодная аномалия объяснима, а снег скоро растает. Он отметил, что ранними заморозки считались бы, если бы наступили в первой декаде сентября.

В начале августа снег выпал и в Магаданской области. В некоторых местах можно было наблюдать небольшие сугробы.

Олеся Маевская

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