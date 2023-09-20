В Хабаровском крае и Мурманской области выпал снег
Несколько автомобилистов пострадали из-за осадков.
Несколько автомобилистов пострадали из-за осадков.
Издание «Правила жизни» передает, что первый снег выпал в двух регионах России: Мурманской области и Хабаровском крае. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и видео.
Снег появился на возвышенностях под Мурманском, в основном на северо-западе региона, утром 20 сентября. На трассе Петербург-Мурманск снегопад привел к нескольким авариям — некоторые не вписались в поворот из-за осадков.
В Хабаровском крае, в районе горного хребта Мяо-Чан, где температура воздуха всегда ниже, чем в других областях, выпал снег. В остальном регионе под влиянием холодного атмосферного фронта прошли дожди.
Синоптик Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Никита Перерва уверяет, что подобная погодная аномалия объяснима, а снег скоро растает. Он отметил, что ранними заморозки считались бы, если бы наступили в первой декаде сентября.
В начале августа снег выпал и в Магаданской области. В некоторых местах можно было наблюдать небольшие сугробы.
Олеся Маевская