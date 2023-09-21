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11:50 (мск), источник: Мослента

Спасатель дал дачникам советы по безопасности в погребах

Проветривать погреба перед спуском посоветовал дачникам главный эксперт группы проведения газоспасательных работ специализированного поисково-спасательного отряда № 1 Дмитрий Кащеев. Его рекомендациями делится ГУ МЧС России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

По словам Кащеева, плохая вентиляция или ее отсутствие приводит к скоплению в подвале углекислого газа и даже метана, что может быть опасно для жизни. Поэтому перед спуском в погреб стоит заранее его открыть, чтобы помещение хорошо проветрилось. Включать светильники и зажигать свечи при этом не нужно. С помощью подручного средства — например, палки или метлы — следует энергично «перемешать» воздух в погребе.

«Это необходимо для того, чтобы метан ушел, уступив место воздуху», — объяснил Кащеев.

Лишь через несколько часов можно проверить, безопасен ли спуск. Нужно опустить в погреб свечу — например, в ведре. Если пламя гаснет или начинает коптить, значит, там нет кислорода. Если оно становится красным, значит, в погребе присутствует угарный газ. Только если пламя ровное и голубоватого оттенка, в подвал можно спускаться.

«Но желательно, чтобы наверху находился помощник, который в случае беды вызовет спасателей», — отметил Кащеев.

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