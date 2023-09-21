Польза на зиму. Где можно и где нельзя хранить чеснок
Чеснок легко может пролежать у вас всю зиму, если вы запасете его сейчас, неважно, купите или будете хранить тот, что вырос у вас на огороде.
Чеснок легко может пролежать у вас всю зиму, если вы запасете его сейчас, неважно, купите или будете хранить тот, что вырос у вас на огороде.
Его можно мариновать, сделать из него вкусный соус с зеленью, залить зубчики маслом. Но можно сохранить чеснок и в сыром виде.
Чеснок должен находиться далеко от источников тепла: лучше не хранить его рядом с батареей, плитой.
Место должно быть сухим и проветриваемым.
Нельзя хранить чеснок в герметично закрытой посуде, он будет «задыхаться» и гнить. Чеснок должен дышать.
Свет не должен быть ярким, но полной темноты, как картофель, к примеру, чеснок не требует. Его можно просто хранить в тени.
Головки чеснока должны быть плотными, твердыми и светлыми. Шкурка не должна быть надорвана, не должно быть больших темных пятен, не должно быть плесени. Также чеснок не должен быть высохшим и легким.
Если вы покупаете чеснок, то в магазине он должен лежать вне холодильника.
Удачный способ, если вы сами вырастили чеснок и можете оставить достаточно длинные хвостики, когда его обрезаете. Ваш чеснок высох, обычно на это требуется около недели после уборки. После этого можно взять три головки и их хвостики сплести в косу, постепенно вплетать в эту косу новые и новые головки чеснока.
Или можно к верху головки чеснока привязать веревочки и уже их переплетать в косу.
Более простой способ: делать связки из нескольких головок чеснока.
После того, как коса или связки готовы, вешаем их в проветриваемом прохладном месте, подальше от солнечных лучей.
Чеснок можно хранить в стеклянной банке. Банки стерилизуем и высушиваем, головки чеснока от шелухи не очищаем, закладываем целиком. Наполняем банку до горлышка, сверху закрываем марлей. Пластиковые крышки использовать нельзя — не будет циркуляции воздуха, чеснок испортится.
Один из лучших способов, но не слишком хорошо экономящий место. Просто складываем чеснок в корзину и закрываем темной тканью. Корзина проветривается, чеснок тоже. Можно положить овощ в картонную коробку, тут тоже будет доступ воздуха.
Так наши мамы и бабушки часто хранили лук, его складывали в капроновые чулки и подвешивали на кухне. Способ родом из Советского союза. Чеснок хранится в проветриваемом месте, не задыхается, главное не вешать его рядом с батареей или плитой.
Тут нам понадобится ящик или коробка и много опилок. Пересыпаем ими головки чеснока, которые укладываем рядами в ящик или коробку. Опилки будут забирать лишнюю влагу, чеснок хорошо хранится. Способ отлично подходит для подвалов и погребов, где зимой стабильная температура, но влажность может быть слишком высокой для чеснока.
В холодильнике. Тут слишком влажно для чеснока, он будет быстро портиться. В холодильнике хранят только очищенный и нарезанный чеснок, который собираются использовать в течение 1−2 дней.
В морозилке. После размораживания чеснок потеряет свои полезные свойства, изменит вкус. Его лучше не замораживать.
В полиэтиленовом пакете. Без доступа воздуха чеснок будет очень быстро портиться, поэтому его нельзя класть в пакет или в герметично закрытую посуду.