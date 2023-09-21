Уж небо осенью дышало… Долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2023 г
Независимый метеоролог Виталий Стальнов дал долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2023 г.
Независимый метеоролог Виталий Стальнов дал долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2023 г.
В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура октября −1…+4 °С, что близко к обычной. Ожидаемое количество осадков 45−90 мм, что в пределах нормы, в Архангельской области вероятен избыток влаги.
К середине первой декады в теплом секторе циклона потеплеет, днем +9…+14 °С, в Вологодской области +15…+20 градусов, пройдут кратковременные дожди, в Мурманской и Архангельской областях местами сильные. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, днем +7…+12 °С, в Вологодской области +11…+16 °С.
К середине месяца ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки, днем +3…+8 градусов, ночью ожидаются заморозки. В первой половине третьей декады ожидается ветреная погода с осадками и преобладающей дневной температурой +2…+7 °С. Завершится октябрь волной холода, землю припорошит снегом, днем −1…-6 градусов, на дорогах гололедица.
Аномально теплым выдался октябрь в Архангельске в 1961 году. Средняя месячная температура достигла +6,3 °С, что на 4,7 градуса выше обычной. На протяжении всего месяца стояла ровная погода с дневной температурой от 7 до 12 градусов тепла. Самые теплые дни в октябре зафиксированы в 1974 году, 1-го и 2-го числа максимальная температура достигла +18,3 градуса. Очень теплым выдался и прошлогодний октябрь, средняя месячная температура на 2,5 градуса превысила средние многолетние значения. Осадков выпало в пределах нормы. Самый теплый день наблюдался 4-го числа, максимальная температура составила +12,6 градуса. Ночные заморозки и первый легкий снежок отмечены в первой половине третьей декады.
В начале октября пройдут кратковременные дожди: температура днем +11…+16 °С. К середине первой декады без осадков, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. В конце первой десятидневки местами небольшие дожди, дневная температура +15…+20 °С.
К середине октября ожидается сухая, но прохладная погода, днем максимальная температура +7…+12 °С, ночью слабые заморозки. В конце второй декады возможен небольшой дождь, днем максимальная температура +12…+17 °С. К началу третьей десятидневки удержится очень теплая погода, без существенных осадков, температура днем +13…+18 °С. В середине третьей декады пройдут дожди, днем +9…+14 градусов.
Завершится октябрь похолоданием с ночными заморозками и дневной температурой +1…+6 градусов, местами кратковременные осадки.
Рекордно теплым стал октябрь 2020 года в Воронеже. Средняя месячная температура достигла +11,4 °С, что на 4,5 градуса выше обычной. В первой декаде продолжилось полноценное бабье лето, днем воздух прогревался до +20…+25 градусов. 13 октября зафиксирован суточный рекорд, днем максимальная температура достигла +22,1 градуса. Ночных заморозков не было, минимальная температура 0,2 градуса отмечена 21-го числа. Самый жаркий день зафиксирован 2 октября 1999 года — +26,5 градуса. А самая холодная октябрьская ночь в XXI веке отмечена 24 октября 2014 года, когда минимальная температура составила −9,4 градуса. Прошлогодний месяц выдался теплым и влажным, самый теплый день был 2-го числа, днем воздух прогрелся до +22 градусов. На следующий день прошел ливень с грозой, за сутки выпало 20 мм. Обильные дожди наблюдались и в последних числах месяца.
В первые дни месяца ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди, дневная температура +9…+14 °С. К середине первой десятидневки сухо и тепло, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. В конце первой декады местами кратковременный дождь, днем +12…+17 градусов.
К середине месяца облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, днем максимальная температура +8…+13 °С, ночью возможны заморозки. В первой половине третьей десятидневки в теплом секторе циклона пройдут дожди, днем +10…+15 °С. Завершится октябрь волной холода, ночью подморозит до −2…-7 градусов, дневная температура близка к нулю, вероятны небольшие осадки, на дорогах гололедица.
Рекордно теплым стал октябрь 1991 года в Самаре. Средняя месячная температура составила +10 градусов, что более чем на 5 градусов выше нормы. Осадков выпало меньше обычного. 3 октября днем воздух прогрелся до +25,5 градуса, всего лишь полградуса не хватило до месячного рекорда, который держится с 1936 года, 2-го числа максимальная температура достигла +26 градусов. Был установлен рекорд и для третьей десятидневки, 23 октября воздух прогрелся до +21,2 градуса. Резко похолодало лишь в последних числах месяца, выпал первый снег. Прошлогодний октябрь по температурному режиму был близок к обычному, а вот осадков выпало с избытком. Самый теплый день отмечен 3-го числа, максимальная температура достигла +18,9 градуса.
В первые дни месяца сухо и тепло, температура днем +17…+22 °С, в Астраханской области до +25 градусов. К концу первой декады местами небольшой дождь и станет прохладнее, днем +13…+18 градусов.
В середине месяца небольшой дождь, температура днем +10…+15 градусов. К концу второй декады без осадков, днем максимальная температура +13…+18 °С. В начале третьей десятидневки без существенных осадков, днем максимальная температура 9−14 градусов тепла, ночью вероятны заморозки. К середине третьей декады местами небольшие дожди, днем +12…+17 °С, ночью заморозки. Завершится месяц прохладной погодой, местами кратковременные осадки, дневная температура +3…+8 °С, в Астраханской области до +12 градусов, ночью по северу региона ожидаются заморозки до −3 °С.
Самые жаркие дни в Астрахани отмечены 3 октября 1999 года и 5 октября 2001 года, когда днем воздух прогрелся до +29,9 градуса, а самая низкая температура зафиксирована 19 октября 1976 года, под утро ударил мороз −10,5 градуса. Да и весь месяц оказался аномально холодным. Прошлогодний октябрь стал несколько теплее обычного, осадков выпало с избытком. 1 октября стало самым теплым днем месяца, максимальная температура достигла +26,3 градуса. 27-го числа отмечено рекордное количество суточных осадков — 13 мм.
В первой декаде месяца ожидается преобладание теплой и сухой погоды, температура днем +22…+27 градусов.
К середине октября пройдут кратковременные дожди, днем максимальная температура +13…+18 °С. В конце второй декады без существенных осадков и станет теплее, днем +19…+24 градуса. К началу третьей десятидневки без осадков, дневная температура +14…+19 °С. В середине третьей декады небольшие дожди и тепло, днем +17…+22 градуса. Завершится месяц облачной с прояснениями погодой, пройдут кратковременные дожди, температура днем +11…+16 °С, на Черноморском побережье +15…+20 градусов.
Настоящий бархатный сезон выдался на Черноморском побережье в первой половине октября 2020 года. Днем воздух прогревался до +26…+28 градусов. Да и весь месяц оказался более чем на 3 градуса выше нормы. Не обошлось без рекордов. 28 октября в курортном Сочи воздух прогрелся до +25,8 градуса. Прошлогодний месяц по температурному режиму и количеству осадков был близок к обычному. Очень теплыми и сухими выдались лишь первые дни октября, днем воздух прогрелся до +25…+27 градусов. В дальнейшем прошли дожди, местами прогремели грозы, дневная температура колебалась около +20 градусов. К середине месяца дневная температура достигала +22…+24 °С, осадков не наблюдалось. Третья декада выдалась по-осеннему прохладной и влажной, дневная температура не превышала +15…+17 градусов.
В первой декаде месяца сухо и тепло, температура днем +23…+28 градусов.
К середине октября переменная облачность, местами небольшой дождь, днем максимальная температура +12…+17 °С. К концу второй декады без существенных осадков, днем +20…+25 градусов. В начале третьей декады кратковременный дождь, днем +16…+21 °С. К середине третьей десятидневки сухо и тепло, днем максимальная температура +18…+23 градуса. В последние дни месяца пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает, днем от 10 до 15 градусов тепла, ночью на севере есть вероятность слабых заморозков.
Рекордно теплым и сухим был октябрь 2020 года. Средняя месячная температура в Симферополе достигла +16,5 градуса, что более чем на 5 градусов выше обычной. 8-го и 13-го числа воздух прогрелся до +31,1 градуса, что стало суточными рекордами. Существенно похолодало лишь в конце второй декады, прошли кратковременные дожди.
Прошлогодний октябрь по температурному режиму был близок к норме, осадков выпало меньше обычного. Самый жаркий день отмечен 1 октября, днем воздух прогрелся до +27,7 градуса, но уже к середине первой декады прошли дожди, местами прогремели грозы, и стало заметно прохладнее, днем не выше +18…+20 °С. Во второй декаде осадков не наблюдалось, дневная температура от 16 до 19 градусов тепла. К началу третьей десятидневки местами прошли небольшие дожди и было прохладно, днем всего +10…+12 градусов. Завершился октябрь умеренно теплой погодой, местами прошли небольшие дожди, дневная температура +15…+17 °С.
В первой декаде месяца нередки осадки и колебания температуры днем от +10…+15 °С до +2…+7 °С, при волнах холода не исключены ночные заморозки. К середине месяца ожидается волна холода, выпадет первый снег, на дорогах гололедица. В середине третьей десятидневки пройдут дожди и потеплеет до +5…+10 градусов, на юге до +15 °С.
Завершится месяц очередной волной холода с образованием временного снежного покрова, на дорогах гололедица. И только на Южном Урале заметно теплее, днем до +2…+7 градусов, а осадки в основном в виде дождя.
Рекордно теплым был октябрь 1991 года в Оренбурге. Средняя месячная температура составила +10,6 градуса, что на 6 градусов выше обычной. Осадков выпало всего 12 мм, что существенно меньше нормы. 22 и 23 октября были установлены рекорды для третьей декады месяца, днем воздух прогрелся до +22,2 градуса. Существенно похолодало лишь в конце месяца, выпал первый снег. Самый жаркий день отмечен 10 октября 1999 года, максимальная температура достигла +27 °С. Прошлогодний октябрь по температурному режиму оказался близким к климатической норме, а вот осадков выпало с избытком. Особенно сильный дождь наблюдался в последний день месяца, когда выпали рекордные 20 мм. Самый теплый день был 10 октября, максимальная температура достигла +19 градусов.
В начале октября сухо и тепло, днем +16…+21 °С. К концу первой декады похолодает днем до +4…+9 градусов, ночью заморозки, пройдут небольшие осадки. В начале второй декады вновь может выдасться несколько теплых и погожих дней, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. К началу третьей десятидневки землю слегка припорошит снегом, днем 0…-5 градусов., на дорогах гололедица. Завершится октябрь волной тепла, днем +3…+8 °С, пройдут дожди.
Самый теплый октябрь наблюдался в 2011 году. Средняя месячная температура в Новосибирске составила +6,3 градуса, что на 3,2 градуса выше обычной. В первой половине месяца стояла аномально теплая и преимущественно сухая погода, 15-го числа воздух прогрелся до рекордных +20,2 градуса. Первый снег появился только в последних числах месяца. Самым холодным стал октябрь 1976 года со среднемесячной температурой −4 градуса, что более чем на 5 градусов ниже обычной. 26 октября утром подморозило до −26,4 градуса, что стало абсолютным месячным рекордом.
Прошлогодний октябрь был несколько теплее обычного, осадков выпало меньше климатической нормы более чем в 2 раза. Самый теплый день зафиксирован 9-го числа, днем воздух прогрелся до +20,7 градуса.
Предполагаемое количество осадков 35−45 мм, что близко к обычному, в Иркутской области вероятен избыток влаги.
В первые дни месяца облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и тепло, температура днем +15…+20 °С, К концу первой десятидневки кратковременные осадки, температура днем 0…+5 °С, ночью заморозки, на дорогах местами гололедица.
В середине октября ожидается сухая погода, днем максимальная температура +11…+16 градусов. К началу третьей декады ожидается волна холода, землю припорошит снегом, днем от 2 до 7 градусов мороза, ночью местами подморозит до −10…-15 °С Завершится месяц теплой погодой, в отдельные дни пройдут дожди, днем +6…+11 градусов.
Самый теплый октябрь наблюдался в 2011 году. Средняя месячная температура в Красноярске составила +6,2 градуса, что на 4,2 градуса выше обычной. 14 октября установлен рекорд для второй декады, максимальная температура достигла +18,5 градуса. Только в конце октября выпал первый снег и слегка подморозило. Прошлогодний октябрь по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало несколько меньше нормы. 9 октября днем воздух прогрелся до +16,6 градуса, что стало самым теплым днем месяца.
В начале месяца пройдут дожди, днем +10…+15 градусов. К концу первой декады установится сухая и теплая погода, днем +13…+18 °С, местами воздух прогреется до +22 градусов. Волна холода предполагается к началу третьей десятидневки, пройдут небольшие осадки, днем +2…+7 градусов, ночью ожидаются заморозки. Завершится октябрь сухой и теплой погодой с дневной температурой +11…+16 °С.
Самый теплый октябрь наблюдался в Хабаровске в 1990 году. Средняя месячная температура составила +7,9 градуса, что на 3,5 градуса выше обычной. Осадков выпало 15 мм, что более чем в 2 раза меньше обычного. Особенно теплой оказалась третья декада, даже в последних числах месяца воздух прогревался до рекордных +15…+16 градусов. Прошлогодний октябрь по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало с избытком. Самый теплый день наблюдался 2 октября, днем воздух прогрелся до +18 градусов.
В первые дни месяца без существенных осадков и очень тепло, днем максимальная температура +18…+23 градуса. К концу первой декады пройдут кратковременные дожди и усилится ветер, дневная температура +13…+18 °С.
В середине месяца без осадков, дневная температура от 10 до 15 градусов тепла, ночью местами слабые заморозки. К концу второй декады пройдут кратковременные дожди, днем максимальная температура +14…+19 °С. В начале третьей десятидневки ветрено и дождливо, преобладающая дневная температура от 11 до 16 градусов тепла. Завершится октябрь прохладной погодой, днем +4…+9 °С, не исключены кратковременные дожди, ночью есть вероятность заморозков.
Самый теплый день наблюдался 4 октября 1966 года, когда воздух прогрелся до +26,4 градуса. Очень теплой оказалась вторая декада октября в 2018 году. 13-го числа воздух прогрелся до +22,9 градуса, что стало рекордом для второй десятидневки. Прошлогодний октябрь выдался очень теплым и сухим. Средняя месячная температура превысила норму на 2,6 градуса. На протяжении всего месяца стояла устойчивая погода с преобладающей дневной температурой +12…+17 градусов. Самый теплый день зафиксирован 17-го числа, когда максимальная температура достигла +18,9 °С.
В первые дни месяца пройдут небольшие дожди, днем +9…+14 °С. К середине первой десятидневки пройдут кратковременные дожди, дневная температура +16…+21 градус. В конце первой декады небольшой дождь, днем максимальная температура +12…+17 °С.
К середине месяца облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем +7…+12 °С. В конце второй десятидневки облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, днем от 10 до 15 градусов тепла. К началу третьей декады облачно с прояснениями, временами дожди, днем максимальная температура +8…+13 °С. Завершится октябрь прохладной погодой, пройдут небольшие осадки: днем максимальная температура +1…+6 °С, ночью ожидаются заморозки до −2 градусов, на дорогах местами гололедица.
Прошлогодний октябрь выдался теплее обычного на 1,9 градуса, количество осадков оказалось в пределах средних многолетних значений. Самый теплый день отмечен 8 октября, днем воздух прогрелся до +14,5 градуса. Обильные дожди прошли 18 и 29 октября, выпало 14 и 13 мм соответственно.
Ожидаемое количество осадков 50−60 мм, что несколько меньше к обычного.
В начале октября без существенных осадков: температура днем +10…+15 °С. К середине первой декады ожидается очень теплая и сухая погода, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В конце первой десятидневки облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, температура днем +12…+17 °С. К началу второй декады без осадков, днем +4…+9 градусов, ночью местами слабые заморозки.
В середине месяца переменная облачность, без существенных осадков, максимальная температура днем +8…+13 °С. К концу второй десятидневки вероятны небольшие дожди и тепло, дневная температура +11…+16 °С.
В середине третьей десятидневки облачно с прояснениями, пройдут дожди, днем максимальная температура +7…+12 градусов. Завершится октябрь похолоданием, максимальная температура днем близка к нулю, ночью подморозит до −1…-6 °С, вероятно образование временного снежного покрова, на дорогах гололедица.
Прошлогодний октябрь был теплее обычного на 1,4 градуса. Осадков выпало в пределах средних многолетних значений. Обильный дождь наблюдался 3-го числа, за сутки выпали рекордные 24 мм. Самый теплый день зафиксирован 9 октября, днем воздух прогрелся до +16,8 градуса. Наиболее интенсивное похолодание произошло в последний день октября, максимальная температура не превысила +2,9 градуса, вместе с дождем выпадал мокрый снег.