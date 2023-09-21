Врач рассказал о влиянии на организм магнитных бурь

«Большее влияние на организм человека все-таки оказывают перепады температур и атмосферное давление, а магнитное воздействие — вопрос спорный. <…> Имеется зависимость психологическая: когда человеку плохо и ему сказали, что есть магнитная буря, он это замечает и связывает. По идее, на здоровых людей это не влияет», — объяснил врач.
По его словам, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения.
В таком случае следует ограничить в этот день физические и умственные нагрузки, избегать стрессов, употреблять больше жидкостей, отказаться от острой пищи и алкоголя.
Горенков также подчеркнул необходимость контроля давления и посоветовал раньше ложиться спать.
А ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, как снизить нагрузку при магнитной буре. По его словам, в это время кровь сгущается: ее основу составляют гемоглобин и железо, которые реагируют на магнитные излучения.