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16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам дали совет по подготовке участка к зиме

Владельцам дачных участков порекомендовали провести мульчирование почвы осенью, чтобы подготовить огород к зиме. Такой совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

Источник: РИА "Новости"

Эксперт пояснила, что мульчирование представляет собой покрытие грунта каким-либо натуральным материалом, таким как древесная стружка, сено, опавшие листья либо кора деревьев. Такое посыпание почвы позволит защитить ее от низких температур, а также насытить ее питательными веществами. Помимо этого, земля будет с легкостью удерживать влагу, а кислород будет поступать туда беспрепятственно.

Коврижных отметила, что если провести мульчирование в ноябре, то к началу следующего дачного сезона почва будет качественной и плодородной. Среди других процедур, которые необходимо провести перед наступлением зимних холодов, специалист выделила перекапывание грунта, внесение в него удобрений, а также применение средств против вредителей.

В сентябре Анастасия Коврижных рассказала, что в этом месяце дачники могут высадить на огороде лук, чеснок и практически всю листовую и пряную зелень, чтобы собрать урожай до наступления холодов.

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