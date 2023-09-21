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17:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать, если вы заблудились в лесу?

Отправляясь в лес, многие грибники не могут самостоятельно найти обратный путь. В МЧС дали рекомендации, как не потеряться в лесу.

Источник: unsplash.com

В мае-сентябре 2023 года в российских лесах заблудились более 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». За аналогичный период прошлого года таких заявок было 4465.

В МЧС призывают людей соблюдать элементарные меры безопасности при посещении леса. В ведомстве порекомендовали перед выходом в лес сообщить о своих намерениях близким, обсудить с ними маршрут и время возвращения.

Также необходимо пополнить баланс мобильного телефона и проверить заряд батареи.

Что нужно взять с собой?

Оправляясь за грибами, нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто нуждается постоянном приеме лекарственных средств, необходимо иметь их при себе. Кроме этого с собой нужно взять теплую, яркую одежду и дождевик.

Что делать, если вы заблудились в лесу?

Если вы заблудились, в МЧС советуют не паниковать, а набрать номер 112 — он работает даже тогда, когда нет связи, или баланс телефона не пополнен.

Внимательно прислушайтесь к звукам. Чтобы выйти из леса, идите на шум, его можно слышать на разном расстоянии: работающий трактор (слышно за 3−4 километра), собачий лай (2−3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Если есть возможность — влезьте на высокое дерево и осмотритесь.

В лесу ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач, они рано или поздно выведут вас в населенный пункт.

Также старайтесь как можно больше шуметь: шум отпугнет диких животных. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Если стемнело, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. В МЧС рекомендуют выбирать место для ночлега высокое и сухое, желательно у большого дерева.

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