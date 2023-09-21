Что делать, если вы заблудились в лесу?
Отправляясь в лес, многие грибники не могут самостоятельно найти обратный путь. В МЧС дали рекомендации, как не потеряться в лесу.
Отправляясь в лес, многие грибники не могут самостоятельно найти обратный путь. В МЧС дали рекомендации, как не потеряться в лесу.
В мае-сентябре 2023 года в российских лесах заблудились более 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». За аналогичный период прошлого года таких заявок было 4465.
В МЧС призывают людей соблюдать элементарные меры безопасности при посещении леса. В ведомстве порекомендовали перед выходом в лес сообщить о своих намерениях близким, обсудить с ними маршрут и время возвращения.
Также необходимо пополнить баланс мобильного телефона и проверить заряд батареи.
Оправляясь за грибами, нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто нуждается постоянном приеме лекарственных средств, необходимо иметь их при себе. Кроме этого с собой нужно взять теплую, яркую одежду и дождевик.
Если вы заблудились, в МЧС советуют не паниковать, а набрать номер 112 — он работает даже тогда, когда нет связи, или баланс телефона не пополнен.
Внимательно прислушайтесь к звукам. Чтобы выйти из леса, идите на шум, его можно слышать на разном расстоянии: работающий трактор (слышно за 3−4 километра), собачий лай (2−3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Если есть возможность — влезьте на высокое дерево и осмотритесь.
В лесу ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач, они рано или поздно выведут вас в населенный пункт.
Если стемнело, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. В МЧС рекомендуют выбирать место для ночлега высокое и сухое, желательно у большого дерева.