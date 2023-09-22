Осеннее равноденствие: что можно делать, а что нельзя
Не хвалимся и притягиваем удачу.
Не хвалимся и притягиваем удачу.
В день осеннего равноденствия в Северном полушарии Земли начинается астрономическая осень, в то время как в Южном начинается весна. В этот момент Солнце пересекает экватор, перенося с собой тепло и сокращая продолжительность светлого времени суток в этой части планеты: начинается период более прохладной погоды, дни становятся короче, а ночи длиннее.
Каждый год осеннее равноденствие начинается в разные даты. В этот раз «солнечный переход» произойдет 23 сентября в 09:49 по московскому времени. После этого дня светлое время суток будет постепенно уменьшаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря.
Осеннее равноденствие многие считают магической датой. Поэтому если вы верите в чудотворство, стоит обратить внимание на ритуалы, о которых мы вам расскажем.
В период осеннего равноденствия принято благодарить Высшие силы за урожай, благополучие и другие дары. Войти в эту дату необходимо с чистыми помыслами и намерениями, простить врагов, старые обиды и себя за свои ошибки.
В этот день желательно встать пораньше, сказать спасибо всем, кто так или иначе помог достигнуть каких-то целей или просто советом. Также важно отпустить все ненужное, сформулировать свои желания на будущее и очиститься от эмоционального груза.
Также после сна нужно принять душ, таким образом смыв с себя накопившийся негатив получив заряд новой жизненной энергии.
Поскольку день осеннего равноденствия считается особенно магическим, нельзя ссориться, выяснять отношения и желать кому-то зла, также лучше воздержаться от споров и сплетен. Если не следовать этому правилу, можно спугнуть благополучие, которое природа посылает каждому человеку. Все негативные мысли могут разрушить магию волшебной даты.
Стоит отказаться от радикальных перемен и спонтанных действий. Наши предки считали, что в этот день нужно всем помогать, а люди, которые потянутся к вам, будут даны не просто так. Ходят слухи, что хвалиться в эту дату тоже плохо, так как может ждать трудное испытание.
В этот день принято избавляться от ненужных вещей, связанных с негативными событиями. Например, ежедневники со старыми проблемами, ненужные вещи, чеки стоит отправить на мусорку. Будет полезно разобраться в своем гардеробе, вымыть все открытые поверхности, привести в порядок рабочее место.
В день осеннего равноденствия очень хорошо работает защита дома. В помощь ритуалу идут рябиновая или лавровая веточки. Эти растения способны принести в дом удачу и успех, а также убережет от неприятностей и негатива. Наши предки делали из ягод рябины бусы и вешали их над входной дверью. Такое украшение выполняло роль амулета. А лавровый лист убережет от конфликтов с домочадцами.
Для встречи своей второй половинки и любви на всю жизнь в день осеннего равноденствия советуют купить какие-то парные вещи, например, две кружки, обувь или перчатки. Таким образом человек настраивается на энергию партнерства. Также можно использовать ритуал со свечами разных цветов, символизирующих страсть, нежность и коммуникацию. Визуализируя своего будущего возлюбленного или возлюбленную и думая об укреплении отношений, желания перерастают в реальность.
Считается, что привлечь любовь можно при помощи кольца и нити, которую нужно продеть через украшение и повесить рядом с дверью на семь дней. Все это время конструкция будет привлекать в дом семейное счастье. По истечению времени требуется надеть кольцо на палец.
Для привлечения удачи можно использовать блокнот (можно дать ему название, например, «копилка удачи»), в который надо записывать все радостные моменты, которые произошли в течение жизни. Причем чем их будет больше, тем лучше. Маленькие радости будут притягивать к себе счастье. Постепенно они накопятся и усилят свою энергию, а качество везения станет совершенно иным. Главное, не перечислять свои беды и неудачи, поскольку «подобное тянется к подобному».
Анна Морозова