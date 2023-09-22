Каких ошибок следует избегать при осенней перекопке огорода?
Осенью следует отказаться от перекопки песчаных и легких почв на дачном участке.
Осенью следует отказаться от перекопки песчаных и легких почв на дачном участке.
Пытаясь бороться с вредителями и сорняками, многие дачники перекапывают грядки на довольно приличную глубину. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует этого не делать, особенно на участках с песчаной и легкой почвой. Вместо перекопки эксперт посоветовала взрыхлить их.
Как утверждает агроном, выворачивая землю под зиму на поверхность, дачники обедняют грунт. Кроме того, под вывернутыми пластами земли нередко зимуют сорняки и вредители. Среди минусов осенней перекопки также то, что на поверхности может оказаться менее питательный грунт.
При этом специалист рекомендует провести перекопку и не оставлять грядки до весны при тяжелом и глинистом грунте. По ее словам, если перекопать огород осенью и одновременно внести в почву органические удобрения, то до весны они будут разлагаться и отдавать в почву полезные вещества.
Огородникам не следует разбивать земляные комья лопатой, поскольку под действием дождей рыхлая почва вновь уплотняется, и все труды обнуляются.
Комья разрушатся зимой и весной под действием снега и дождей, и к новому сезону грунт будет легкий и рыхлый.
Перекопку лучше делать в октябре или начале ноября, а не в сентябре, пока стоит комфортная погода. При ранней перекопке почва успевает уплотниться, и весной придется повторять процедуру.
Чтобы земля получила питание и сохранила хорошую структуру, можно посеять сидераты. Их сеют, немного подращивают, после чего заделывают в почву.
Отличными предшественниками для овощей являются озимая рожь, гречиха, овес, рапс, редька и горчица.