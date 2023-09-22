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15:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали главные ошибки в хранении яблок

Качество яблок, отправленных на хранение на зиму, снизится, если положить их рядом с картофелем. От этой и других ошибок в этом вопросе россиян предостерегла агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Источник: AP 2023

Эксперт отметила, что многие дачники отправляют собранные фрукты на хранение, предполагая, что те пролежат всю зиму и не испортятся. Однако чтобы это действительно произошло, она настоятельно порекомендовала не класть яблоки рядом с картофелем, луком и чесноком — этом случае фрукты пропитаются запахом овощей и их «состояние» ухудшится. По словам Коврижных, «правило» работает и в обратную сторону: лежащие рядом с картофелем яблоки будут выделять этилен, который плохо повлияет на качество и сохранность картофеля.

Помимо этого, рассказала агроном, яблоки желательно хранить в деревянном ящике, который заполнен опилками. Наконец, температура в помещении, где они лежат, должна быть положительной, но не выше пяти градусов Цельсия, а влажность воздуха — 85−90 процентов.

В сентябре Анастасия Коврижных призвала дачников отказаться от перекопки песчаных и легких почв осенью.

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