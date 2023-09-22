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Главные новости Беларуси за рабочую неделю

Подборка самых популярных новостей за 18 — 22 сентября по версии читателей сайта.

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ГПК: Латвия закрывает пункт пропуска «Силене» 19 сентября

В понедельник, 18 сентября, стало известно, что с 19 числа Латвия закрывает пункт пропуска «Силене», об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПК. По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 вторника работа пограничного перехода «Силене» (сопредельный «Урбаны») в одностороннем порядке прекращена на неопределённый срок. Теперь пересечь белорусско-латвийскую границу ворможно через единственный пункт пропуска — «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»).

Как собственник должен подготовить систему отопления к осенне-зимнему периоду, рассказали в МЖКХ

Замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики — начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович рассказал на пресс-конференции, как собственник должен подготовить систему отопления к осенне-зимнему периоду. В частности, по сообщению агентства БЕЛТА, каждый собственник также должен проверить систему отопления в квартире на предмет внешних повреждений.

Из Минска в Москву можно будет доехать за 3 часа по скоростной железной дороге

Между столицами Минском и Москвой планируется построить высокоскоростную железнодорожную магистраль, об этом сообщает КП. Отмечается, что минское направление востребовано у россиян, а высокоскоростная магистраль позволит быстрее путешествовать между столицами Беларуси и России. Предполагается, что магистраль сможет перевозить около 3,8 миллиона человек в год. Строительство обойдется в 1,9 триллиона российских рублей. В итоге поездка из Москвы в Минск займёт чуть более трёх часов.

В Беларуси родители в декрете смогут работать без уменьшения пособия

До конца 2023 года парламент Беларуси ожидает внесения законопроекта о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, об этом сообщает КП. В частности, не исключается возможность увеличения дородового и послеродового пособий для иной категории лиц молодых специалистов, студентов.

Дожди, туман и до +28°С. Какой будет погода в Беларуси с 22 по 27 сентября

Ближайшие дни, скорее всего, станут прощальным аккордом уходящего лета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. В частности, в конце недели среднесуточная температура воздуха ожидается на 6−10 градусов теплее обычного. Преимущественно в южной части страны воздух прогреется до 26−28 градусов. На смену солнцу постепенно придет дождливый фронт.

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