Главные новости Беларуси за рабочую неделю
Подборка самых популярных новостей за 18 — 22 сентября по версии читателей сайта.
Подборка самых популярных новостей за 18 — 22 сентября по версии читателей сайта.
ГПК: Латвия закрывает пункт пропуска «Силене» 19 сентября
В понедельник, 18 сентября, стало известно, что с 19 числа Латвия закрывает пункт пропуска «Силене», об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПК. По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 вторника работа пограничного перехода «Силене» (сопредельный «Урбаны») в одностороннем порядке прекращена на неопределённый срок. Теперь пересечь белорусско-латвийскую границу ворможно через единственный пункт пропуска — «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»).
Как собственник должен подготовить систему отопления к осенне-зимнему периоду, рассказали в МЖКХ
Замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики — начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович рассказал на пресс-конференции, как собственник должен подготовить систему отопления к осенне-зимнему периоду. В частности, по сообщению агентства БЕЛТА, каждый собственник также должен проверить систему отопления в квартире на предмет внешних повреждений.
Из Минска в Москву можно будет доехать за 3 часа по скоростной железной дороге
Между столицами Минском и Москвой планируется построить высокоскоростную железнодорожную магистраль, об этом сообщает КП. Отмечается, что минское направление востребовано у россиян, а высокоскоростная магистраль позволит быстрее путешествовать между столицами Беларуси и России. Предполагается, что магистраль сможет перевозить около 3,8 миллиона человек в год. Строительство обойдется в 1,9 триллиона российских рублей. В итоге поездка из Москвы в Минск займёт чуть более трёх часов.
В Беларуси родители в декрете смогут работать без уменьшения пособия
До конца 2023 года парламент Беларуси ожидает внесения законопроекта о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, об этом сообщает КП. В частности, не исключается возможность увеличения дородового и послеродового пособий для иной категории лиц молодых специалистов, студентов.
Дожди, туман и до +28°С. Какой будет погода в Беларуси с 22 по 27 сентября
Ближайшие дни, скорее всего, станут прощальным аккордом уходящего лета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. В частности, в конце недели среднесуточная температура воздуха ожидается на 6−10 градусов теплее обычного. Преимущественно в южной части страны воздух прогреется до 26−28 градусов. На смену солнцу постепенно придет дождливый фронт.