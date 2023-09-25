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09:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда лучше сажать весенние первоцветы?

Первые кандидаты на посадку сейчас это — мелколуковичные.

Источник: Freepik

Ранней весной участок без первоцветов представляет собой довольно унылое зрелище. А вот когда еще не сошедший снег соседствует с подснежниками и прочими красотами — совсем другое дело. Но как сотворить такое чудо собственноручно? Сейчас как раз и наступает время его подготовить.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Луковицы самых ранних первоцветов надо высаживать в открытый грунт начиная со второй половины сентября, и — в зависимости от погоды — продолжать это занятие едва ли не весь октябрь. Но следует учесть при этом некоторые несложные тонкости.

Есть закономерность: чем мельче — сугубо по размеру — растение, тем раньше надо высадить его луковицу. Поэтому первые кандидаты на посадку сейчас и в ближайшем будущем — это «мелочь»: мускари, подснежник, сцилла, весенник, пушкиния, крокус и т. п. Им надо успеть укорениться до наступления устойчивых холодов. А вот с более крупными (тюльпанами, нарциссами и пр.) особо торопиться не надо. Хороший ориентир для них — температура почвы должна понизиться до 6−7 градусов и держаться на данной отметке несколько дней. Тогда можно пускать в ход и их.

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