Когда лучше сажать весенние первоцветы?
Первые кандидаты на посадку сейчас это — мелколуковичные.
Первые кандидаты на посадку сейчас это — мелколуковичные.
Ранней весной участок без первоцветов представляет собой довольно унылое зрелище. А вот когда еще не сошедший снег соседствует с подснежниками и прочими красотами — совсем другое дело. Но как сотворить такое чудо собственноручно? Сейчас как раз и наступает время его подготовить.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Луковицы самых ранних первоцветов надо высаживать в открытый грунт начиная со второй половины сентября, и — в зависимости от погоды — продолжать это занятие едва ли не весь октябрь. Но следует учесть при этом некоторые несложные тонкости.
Есть закономерность: чем мельче — сугубо по размеру — растение, тем раньше надо высадить его луковицу. Поэтому первые кандидаты на посадку сейчас и в ближайшем будущем — это «мелочь»: мускари, подснежник, сцилла, весенник, пушкиния, крокус