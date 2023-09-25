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14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам посоветовали избавляться от ос с помощью бутылок

Избавиться от ос можно с помощью ловушек из пластиковых бутылок. Такой способ дачникам посоветовали эксперты портала «БелНовости».

Источник: AP 2023

Если известно расположение осиного гнезда, для ловушки потребуется бензин. Необходимо разрезать бутылку и заполнить дно едкой жидкостью, а затем накрыть гнездо получившейся конструкцией. В результате вредители упадут в бензин и отравятся.

В случае если гнездо не удалось найти, ос можно привлечь в ловушку с помощью приманки. Для этого необходимо срезать горлышко бутылки, а после перевернуть его и вставить в оставшуюся часть емкости. В качестве приманки эксперты рекомендуют использовать сок или мыльный раствор.

Ранее дачников научили избавляться от слизней на загородном участке с помощью пивных ловушек. Пиво любого сорта нужно налить в разрезанную особым образом емкость, а затем закопать получившуюся конструкцию на грядках. Вредителей привлечет запах пива, благодаря чему они попадут в ловушку, из которой не смогут выбраться.

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