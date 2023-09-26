Какие признаки помогут определить, что свеклу пора убирать с огорода?
Свеклу необходимо собрать до первых заморозков, иначе она быстро испортится.
Свеклу необходимо собрать до первых заморозков, иначе она быстро испортится.
Чтобы сохранить свеклу подольше, важно вовремя убрать корнеплоды с огорода. Единой даты уборки свеклы не существует, поскольку на нее влияют сорт, зона выращивания, а также погодные условия.
В конце сентября и в октябре наступает время для выкапывания позднеспелых сортов. При сухой и прохладной погоде созревшую свеклу можно оставить на некоторое время в земле — она наберет витамины и станет более сладкой. Но важно учитывать, что при теплой погоде корнеплод уплотняется и волокна в мякоти становятся жесткими, а дождливая погода делает свеклу водянистой, она загнивает и быстро портится.
Готовность свеклы к сбору урожая можно определить по таким признакам:
— нижние листочки пожелтели, вянут и подсыхают;
— размер корнеплода соответствует сорту;
— появляются характерные наросты на корне;
— корнеплоды в основании листьев значительно высовываются из земли на грядке.
При сборе урожая важно не повредить корнеплод. После выкапывания почву нужно аккуратно очистить мягкой перчаткой, смывать землю не рекомендуется. Затем нужно отрезать стебли и листья свеклы, оставляя 2−3 сантиметра над корнеплодом. Это поможет сохранить свежесть и предотвратить загнивание. Также необходимо убрать боковые корешки и укоротить центральный, если он слишком длинный.
В Россельхозцентре рекомендуют разложить свеклу на улице под навесом, чтобы подсушить. Корнеплоды нужно переворачивать для равномерного высыхания всех сторон, но не более чем на 4 часа, иначе плод потеряет сочность. В помещении свеклу можно сушить до трех дней. Далее нужно отсортировать урожай, учитывая, что крупные корнеплоды хранятся, как правило, меньше, чем мелкие, а мелкие могут начать усыхать.
Свеклу лучше всего хранить в темном вентилируемом помещении при температуре 0−3 градуса, влажность — на уровне 90−92%. Овощи можно хранить в ящиках, высота которых не выше 1 м. В основание ящика можно положить слой речного песка или опилок и, перекладывая ими слои свеклы, уложить корнеплоды, чтобы они не касались друг друга.
Свеклу можно выкладывать сверху на картофель. В Россельхозцентре говорят, что такое размещение притормаживает ее высыхание, поскольку картофель отдает лишнюю влагу.
В холодильнике свекла хранится не более 2 месяцев.