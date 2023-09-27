Геологи предсказали исчезновение млекопитающих
Земля станет непригодной для их жизни.
Земля станет непригодной для их жизни.
Международная команда ученых из Европы и США выяснила, что большинство млекопитающих, включая людей, исчезнет через 250 миллионов лет из-за экстремальной жары. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Ученые создали компьютерные модели тектонической активности и климата планеты. Таким образом исследователи установили, что через 250 миллионов лет экстремальные погодные условия станут более выраженными, чем сейчас. Все континенты нашей планеты соединятся в один суперконтинент — Пангею Ультиму, — который будет находиться по большей степени вблизи тропиков. Также количество углекислого газа повысится в два раза, а Солнце начнет излучать на 2,5% больше радиации. В результате таких изменений температура воздуха составит от 40 до 70, а влажность повысится. Согласно оценкам экспертов, только 8−16% суши будут пригодны для жизни млекопитающих, так как эти территории будут находиться в приполярных регионах Земли.
Люди и все остальные виды млекопитающих вымрут в такой среде, так как мы не сможем нормально охлаждать свое тело.
Кроме того, млекопитающие будут лишены достаточного количества воды и пищи. Как говорят исследователи, массовое вымирание млекопитающих будет сопоставимо по масштабу с гибелью динозавров.
Ранее ученые установили, что в следующем веке климат-кризис может погубить до 10% человечества.
Анна Морозова