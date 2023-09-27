Ученые: Эль-Ниньо рекордно усилится предстоящей зимой
В прошлом он вызывал смертоносные пожары, засуху, волны тепла, наводнения и оползни по всему миру.
В прошлом он вызывал смертоносные пожары, засуху, волны тепла, наводнения и оползни по всему миру.
The Washington Post со ссылкой на климатологов пишет, что явление Эль-Ниньо может достичь своего пика этой зимой и стать одним из самых интенсивных за всю историю наблюдений. Оно вызывает потепление поверхностных вод Тихого океана и как следствие — значительное влияние на климат нашей планеты.
Резкое усиление Эль-Ниньо может привести к различным стихийным бедствиям; одна из главных причин более высокой интенсивности природного феномена — ускорение темпов глобального потепления. Согласно последнему прогнозу климатологов, быстро формирующаяся и усиливающаяся климатическая модель явления может достичь пика этой зимой и стать одной из самых интенсивных за всю историю.
Предполагается, что оно может достичь высочайшего уровня, который в прошлом вызывал смертоносные пожары, засуху, волны тепла, наводнения и оползни по всему миру. По словам ученых, трудно определить за несколько месяцев вперед, может ли Эль-Ниньо вызвать новые экстремальные погодные явления и где именно. Однако есть признаки того, что повышение температуры может увеличить способность явления вызывать проливные дожди в некоторых частях земного шара и засухи в других.
Недавно ученые установили, что из-за потепления экстремальные лесные пожары участились на 25%.
Олеся Маевская