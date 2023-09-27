15:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Семь ошибок при заморозке ягод и грибов. Советы диетолога

Разбираемся, как правильно замораживать грибы и ягоды, и что нельзя делать, если вы хотите сохранить полезные свойства продуктов.

Источник: РИА "Новости"

Один из лучших способов заготовки продуктов на зиму — заморозка. Это быстро, просто, не надо ничего варить в пять приемов, не надо кипятить маринады, стерилизовать банки. Просто бросил продукты в морозилку, закрыл дверцу и забыл до того времени, как заготовка не понадобилась. Главное, иметь достаточно большую морозилку, чтобы туда влезло все, что нужно.

Но кроме морозилки, нужны еще и знания, которые помогут сохранить максимум пользы в замороженных продуктах. Осень — это время грибов и кислых ягод: клюквы, калины. Замораживаем их, чтобы делать грибную икру и ягодные морсы долгой зимой. Диетолог Наталья Зубарева рассказала aif.ru, какие непоправимые ошибки мы совершаем при заморозке грибов и ягод, как сами теряем полезные вещества, содержащиеся в продуктах.

— Замораживать ягоды и грибы — способ сохранить витамины гораздо лучший, чем варка варенья, приготовление джемов или маринование грибов. Ведь в этих заготовках содержится слишком много сахара или соли. Но часто мы портим замороженные продукты, в результате, они могут нанести вред. Расскажу о главных ошибках.

Ошибка № 1. Не помыть

Категорически запрещено замораживать немытые ягоды, ту же малину, смородину, клубнику. Так вместе с размороженными ягодами на ваш стол могут попасть личинки насекомых и живучие споры плесени, способные вызвать отравление.

Ошибка № 2. Не перебрать

Внимательно обращайте внимание на каждую ягоду, которую вы отправляете в морозилку. Даже слегка испорченным и потерявшим свежесть плодам, здесь не место. В ходе хранения испортяся еще больше не только поврежденные ягоды, но пострадают все остальные.

Определенные виды паразитов при заморозке погибают, но та же плесень при температуре ниже 0 размножаться хоть и перестает, но не погибает. Поэтому, как я рекомендовала выше, необходимо тщательно очищать все, что вы планируете отправить в заморозку.

Ошибка № 3. Сырые грибы с пенкой

Что касается грибов, я также настоятельно не рекомендую замораживать их сырыми и немытыми — по той же причине, что и ягоды. Тщательно переберите дары леса, каждый грибочек перед тем как попасть в морозильную камеру должен пройти проверку. Отварите грибы 15−20 минут, тщательно избавляясь от пенки, в которой тоже могут содержаться остаточные частички мусора, сразу разделите на порции, остудите до комнатной температуры, поместите в емкости для хранения и заморозьте с функцией «быстрая заморозка».

Ошибка № 4. Перетертые ягоды

Часто дают совет перетирать мягкие ягоды с сахаром и замораживать их уже в таком виде, но я не рекомендую так делать — к уже содержащейся в ягодах фруктозе вы добавляете глюкозу, в итоге о пользе говорить уже не приходится.

Ошибка № 5. Быстрая разморозка

Главное правило качественной заморозки — делать это быстро, используя технологию шоковой заморозки. Это позволит оставить структуру ягод и избежать кристаллизации воды. А вот разморозка, наоборот, должна быть медленной — для этого просто переложите ягоды из морозильной камеры в холодильник, не торопитесь разморозить их скорее. Исключение — если ягоды нужны для приготовления, например, компота, то есть вы планируете обрабатывать их термически.

Грибы, как и ягоды надо размораживать сначала в холодильнике, потом при комнатной температуре.

Ошибка № 6. Длительное хранение

Хранить замороженные ягоды можно до полугода при температуре −16 и в два раза дольше при температуре −18. Затем они просто теряют свои полезные свойства. Поэтому обязательно делайте этикетки с датой заморозки.

То же самое относится к грибам: вареные замороженные грибы можно хранить 6 месяцев, не дольше.

Ошибка № 7. Повторная заморозка

Грибы, как и ягоды надо размораживать сначала в холодильнике, потом при комнатной температуре. Ни в коем случае не замораживайте ни грибы, ни ягоды повторно, так вы потеряете все полезные вещества из продуктов и можете заполучить как минимум расстройство пищеварения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Особое внимание. Госавтоинспекция рекомендует чаще проверять свои штрафы
Geely были. Эксперты назвали причины купить автомобиль до конца 2023 года
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»