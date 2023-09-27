Семь ошибок при заморозке ягод и грибов. Советы диетолога
Разбираемся, как правильно замораживать грибы и ягоды, и что нельзя делать, если вы хотите сохранить полезные свойства продуктов.
Разбираемся, как правильно замораживать грибы и ягоды, и что нельзя делать, если вы хотите сохранить полезные свойства продуктов.
Один из лучших способов заготовки продуктов на зиму — заморозка. Это быстро, просто, не надо ничего варить в пять приемов, не надо кипятить маринады, стерилизовать банки. Просто бросил продукты в морозилку, закрыл дверцу и забыл до того времени, как заготовка не понадобилась. Главное, иметь достаточно большую морозилку, чтобы туда влезло все, что нужно.
Но кроме морозилки, нужны еще и знания, которые помогут сохранить максимум пользы в замороженных продуктах. Осень — это время грибов и кислых ягод: клюквы, калины. Замораживаем их, чтобы делать грибную икру и ягодные морсы долгой зимой. Диетолог Наталья Зубарева рассказала aif.ru, какие непоправимые ошибки мы совершаем при заморозке грибов и ягод, как сами теряем полезные вещества, содержащиеся в продуктах.
— Замораживать ягоды и грибы — способ сохранить витамины гораздо лучший, чем варка варенья, приготовление джемов или маринование грибов. Ведь в этих заготовках содержится слишком много сахара или соли. Но часто мы портим замороженные продукты, в результате, они могут нанести вред. Расскажу о главных ошибках.
Категорически запрещено замораживать немытые ягоды, ту же малину, смородину, клубнику. Так вместе с размороженными ягодами на ваш стол могут попасть личинки насекомых и живучие споры плесени, способные вызвать отравление.
Внимательно обращайте внимание на каждую ягоду, которую вы отправляете в морозилку. Даже слегка испорченным и потерявшим свежесть плодам, здесь не место. В ходе хранения испортяся еще больше не только поврежденные ягоды, но пострадают все остальные.
Определенные виды паразитов при заморозке погибают, но та же плесень при температуре ниже 0 размножаться хоть и перестает, но не погибает. Поэтому, как я рекомендовала выше, необходимо тщательно очищать все, что вы планируете отправить в заморозку.
Что касается грибов, я также настоятельно не рекомендую замораживать их сырыми и немытыми — по той же причине, что и ягоды. Тщательно переберите дары леса, каждый грибочек перед тем как попасть в морозильную камеру должен пройти проверку. Отварите грибы 15−20 минут, тщательно избавляясь от пенки, в которой тоже могут содержаться остаточные частички мусора, сразу разделите на порции, остудите до комнатной температуры, поместите в емкости для хранения и заморозьте с функцией «быстрая заморозка».
Часто дают совет перетирать мягкие ягоды с сахаром и замораживать их уже в таком виде, но я не рекомендую так делать — к уже содержащейся в ягодах фруктозе вы добавляете глюкозу, в итоге о пользе говорить уже не приходится.
Главное правило качественной заморозки — делать это быстро, используя технологию шоковой заморозки. Это позволит оставить структуру ягод и избежать кристаллизации воды. А вот разморозка, наоборот, должна быть медленной — для этого просто переложите ягоды из морозильной камеры в холодильник, не торопитесь разморозить их скорее. Исключение — если ягоды нужны для приготовления, например, компота, то есть вы планируете обрабатывать их термически.
Грибы, как и ягоды надо размораживать сначала в холодильнике, потом при комнатной температуре.
Хранить замороженные ягоды можно до полугода при температуре −16 и в два раза дольше при температуре −18. Затем они просто теряют свои полезные свойства. Поэтому обязательно делайте этикетки с датой заморозки.
То же самое относится к грибам: вареные замороженные грибы можно хранить 6 месяцев, не дольше.
Грибы, как и ягоды надо размораживать сначала в холодильнике, потом при комнатной температуре. Ни в коем случае не замораживайте ни грибы, ни ягоды повторно, так вы потеряете все полезные вещества из продуктов и можете заполучить как минимум расстройство пищеварения.