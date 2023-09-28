Названы полезные свойства семян конопли
Они могут стать источниками необходимых организму жиров и белка.
Они могут стать источниками необходимых организму жиров и белка.
Ученые из Университета Фрайбурга провели анализ научной литературы о семенах конопли и выяснили, что они могут быть ценным источником муки, масел, богатых незаменимыми жирными кислотами и белками. Результаты опубликованы в журнале Foods.
Ранее семена конопли считались отходами, однако сейчас во всем мире выращивается около 50 сортов с различным составом микроэлементов: содержание белка достигает 30%, а пищевых волокон и жиров — от 30−40% до 25−30% соответственно.
Это и делает семена полезными. Их можно употреблять целиком, в очищенном виде, получать из них муку и масло. Ученые выяснили, что продукты на основе зерен этого растения особенно полезны для вегетарианцев: они могут упростить получение достаточного количества белка, который сложно найти в растительной пище.
Также в семенах содержится много кальция, полиненасыщенных жирных кислот и аргинина — особенно ценного для организма вещества, в значительно меньших дозах оно есть в яичном белке, молочной сыворотке, сое и пшенице. В конопле также находится множество серосодержащих и ароматических аминокислот, которых часто не хватает людям, отказавшимся от мяса.
Кроме того, для выращивания кустов конопли требуется гораздо меньше пестицидов и воды, чем для других культур с похожей питательной ценностью. Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования для проверки безопасности концентрированного экстракта конопли и изучения свойства семян.
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Анна Морозова