Разлей вода. Что надо успеть сделать в саду, огороде и цветнике до холодов

Постепенно снимаем последние «сливки», при этом следим за прогнозом: высока вероятность того, что недозрелые томаты, перцы, баклажаны придётся снять и отправить на дозаривание в домашних условиях. Так вы спасёте минимум 20% урожая и максимально растянете срок хранения плодов в свежем виде.
Ещё одна сверхзадача — перекопка освобождаемой почвы. Не переносите её на весну. Во-первых, сэкономите время, столь дорогое в горячую пору, во-вторых, зимний покой в итоге позволит улучшить почвенную структуру. Поэтому вперёд! Грядки очищаются от растительных остатков, перекапываются на глубину в 1,5−2 штыка лопаты, в почву вносится органика (перепревший навоз, перегной, компост).
Там, где почву надо облегчить, к указанному меню добавляются песок и торф. Среднестатистическая норма внесения — 1 ведро на 1 кв. м.
Здесь, разумеется, не обойтись без избавления от падалицы, листвы и прочих ненужностей. Приветствуется (после полного оголения деревьев) обрезка, она нужна, чтобы удалить больные, повреждённые, засохшие ветки. Осмотрите стволы на предмет трещин, ран и последних вредителей, зачистите обнаруженные дефекты и защитите обычным садовым варом (всё-таки по эффективности никакие новомодные средства его так и не превзошли). А вот на побелку можете время не тратить — особого смысла в ней нет. Разумеется, надо очистить и перекопать, не повреждая корни, приствольные круги, чтобы убить ушедших в землю на зимовку вредителей.
И конечно, не забудьте про влагозарядный полив. Смысл его — сбалансировать внутренний влагообмен на период покоя во избежание зимнего иссушения. Доза для деревьев 1—3-леток — 30−50 л, для деревьев в возрасте от 4 до 10 лет — 70−100 л, для более старших — 120−150 л. Вода не должна быть излишне тёплой (не более +10°C). И не лейте норму сразу — растяните полив на 2−3 дня.
Всё, что цветёт, пусть пока цветёт. Сейчас важнее подготовить к зиме всё теплолюбивое. Во-первых, самое время заняться обрезкой лиан (клематисы, каприфоль и др.). Во-вторых, той же процедуре уже можно подвергать большую часть роз. Приготовьте всё необходимое для укрытия на зиму (мульчу, укрывные материалы, лапник и т. д.), чтобы оперативно успеть среагировать на внезапные холода. Луковицы отцветших канн, бегоний, гладиолусов, ряда сортов георгин и т. д. выкопайте, обработайте розовым раствором марганцовки, высушите и отправьте на хранение.
А вот луковицы весенних первоцветов, наоборот, посадите. Если есть необходимость и время — посвятите его делению и пересадке зимующих многолетников (лилий, астильб, пионов, флоксов и т. п.).