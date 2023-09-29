Климатолог рассказал, какие горные курорты растают первыми

Ранее Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой сообщила, что ледники Швейцарии потеряли за последние два года 10% своего объема. Согласно исследованию, таяние альпийских ледников ускоряется с «драматичной» скоростью: за два года растаяло столько же льда, сколько за период с 1960 по 1990 год.
«Процесс, конечно, будет ускоряться… Ледники Альп не вносят практически никакого вклада в повышение уровня мирового океана, но дело не в этом. Они влияют на местный микроклимат и возможности для тех или иных занятий», — сказал Кокорин.
При этом он отметил, что полное исчезновение альпийских ледников в обозримом будущем маловероятно.
«Где будет пролегать та граница, дальше которой ледники уже сокращаться не будут, это надо быть специалистом по Альпам. Она будет, но достаточно высоко. Насколько в этом случае подходящими будут ледники и снежники для катания на горных лыжах, это очень спорный вопрос. Явно, что меньше», — добавил эксперт.
По словам климатолога, таяние ледников происходит и в российских горах, в том числе на Кавказе. Однако в нашей стране этот процесс идет не столь быстрыми темпами.
«Это означает, что, например, спортивные сооружения на “Красной поляне” успеют своё послужить», — добавил Кокорин.
По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достигнуть углеродной нейтральности.
Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.