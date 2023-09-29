09:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья?

Эксперт предупреждает, что осенний овощ полезен не всем.

Источник: Freepik

На этот вопрос ответила врач-диетолог Ольга Перевалова.

«Здоровый человек может ежедневно употреблять тыкву, это чрезвычайно полезный плод, способствующий детоксикации организма. В тыкве много каротиноидов, которые полезны для здоровья глаз и кожи, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами. Однако при наличии определенных заболеваний от употребления этого продукта стоит отказаться», — сообщила эксперт в интервью радио Sputnik.

Чем тыква полезна?

— В тыкве содержится большое количество витаминов группы А, С, В, В1, В2, E.

— Железо, магний, фтор, клетчатка, калий.

— Пектин, который помогает понизить уровень холестерина.

— Способствует очищению организма, улучшает пищеварение.

— Выводит лишнюю влагу.

— Помогает при снижении веса.

В каких случаях тыква противопоказана?

— При тяжелой форме сахарного диабета. У тыквы высокий гликемический индекс, поэтому она способствует резкому повышению сахара в крови. Можно употреблять в приготовленном виде после консультации с врачом.

— При пониженной кислотности желудочного сока, так как тыква стимулирует ощелачивание.

— При обострении желудочно-кишечных заболеваний: остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите — из-за наличия салициловой кислоты, которой особенно много в семечках. «В этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента», — объяснила эксперт.

— При кишечных коликах, вздутии живота, отравлениях.

— При сложностях с желчевыделением, так как продукт, особенно в свежем виде, имеет желчегонный эффект.

Сколько тыквы можно есть в день?

«Налегать на тыкву не стоит тем, у кого слабый кишечник, поскольку это может привести к диарее. Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника», — порекомендовала Ольга Перевалова.

Здоровому человеку можно съедать не более 200−300 граммов тыквы в день — это оптимальная суточная доза. Тыкву лучше всего употреблять в первой половине дня, как в сыром, так и вареном виде.

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