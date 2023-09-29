Сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья?
Эксперт предупреждает, что осенний овощ полезен не всем.
Эксперт предупреждает, что осенний овощ полезен не всем.
На этот вопрос ответила врач-диетолог Ольга Перевалова.
«Здоровый человек может ежедневно употреблять тыкву, это чрезвычайно полезный плод, способствующий детоксикации организма. В тыкве много каротиноидов, которые полезны для здоровья глаз и кожи, а ее семечки обладают противогельминтными свойствами. Однако при наличии определенных заболеваний от употребления этого продукта стоит отказаться», — сообщила эксперт в интервью радио Sputnik.
— В тыкве содержится большое количество витаминов группы А, С, В, В1, В2, E.
— Железо, магний, фтор, клетчатка, калий.
— Пектин, который помогает понизить уровень холестерина.
— Способствует очищению организма, улучшает пищеварение.
— Выводит лишнюю влагу.
— Помогает при снижении веса.
— При тяжелой форме сахарного диабета. У тыквы высокий гликемический индекс, поэтому она способствует резкому повышению сахара в крови. Можно употреблять в приготовленном виде после консультации с врачом.
— При пониженной кислотности желудочного сока, так как тыква стимулирует ощелачивание.
— При обострении желудочно-кишечных заболеваний: остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите — из-за наличия салициловой кислоты, которой особенно много в семечках. «В этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента», — объяснила эксперт.
— При кишечных коликах, вздутии живота, отравлениях.
— При сложностях с желчевыделением, так как продукт, особенно в свежем виде, имеет желчегонный эффект.
«Налегать на тыкву не стоит тем, у кого слабый кишечник, поскольку это может привести к диарее. Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект. А вот людям, у которых бывают запоры, наоборот, надо тыкву есть, чтобы улучшить моторную функцию кишечника», — порекомендовала Ольга Перевалова.
Здоровому человеку можно съедать не более 200−300 граммов тыквы в день — это оптимальная суточная доза. Тыкву лучше всего употреблять в первой половине дня, как в сыром, так и вареном виде.