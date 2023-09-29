День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: почему 30 сентября нельзя ругаться с женой

Что нельзя делать 30 сентября.
Не рекомендуется на 30 сентября назначать венчание, помолвки и свадьбы — по примете, брак будет коротким и несчастливым. Зато сегодняшнее сватовством сулит счастье и вечную любовь молодым.
Нельзя устраивать в этот день пышные застолья, а также звать гостей. Но при этом нужно приготовить столько еды, чтобы хватило поесть не только семье, но и прохожим, которых нужно обязательно угостить пирогами, а также дать нуждающимся теплую одежду. Тогда в доме всегда будет тепло, уютно и сытно, а все беды и невзгоды пройдут стороной.
Не стоит обвинять и ругать своих жен, — начнутся проблемы на работе с коллегами и начальством, материальные трудности, сложности в отношениях с родными и близкими.
Молодежи 30 сентября нежелательно сидеть вечером дома, иначе весь год так и пройдет в одиночестве.
Что можно делать 30 сентября.
Согласно поверью, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не рыдать.
После утреннего плача хозяйкам можно приступать к приготовлению пирогов, куличей с изюмом и киселя из клюквы.
Сегодня нужно встретиться с друзьями, повеселиться, а также познакомиться как можно с большим количеством людей, — согласно примете, среди них и будет вторая половинка.
Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами — на счастье и мир в семье.
Кошка моется — дождя не будет.
Если ранняя белка голубая, ранняя весна будет.
Белка линяет снизу вверх — на прочную зиму.
Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.
Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.