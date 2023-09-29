13:36 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: почему 30 сентября нельзя ругаться с женой

Русская православная церковь 30 сентября вспоминает святую Софию, а также ее дочерей-мучениц — Веру, Надежду и Любовь. София была верующей христианкой и воспитывала своих дочерей должным образом, что вызвало гнев императора Адриана — он приказал устроить верующей семьей пытки. Мать объединилась со своими дочерями на небесах, их стали считать святыми мученицами. Верующие возносят им молитвы о здравии, защите от бед, рождении детей и помощи в семейной жизни.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 3 м/с 86% 760 мм рт. ст. +18°

Что нельзя делать 30 сентября.

Не рекомендуется на 30 сентября назначать венчание, помолвки и свадьбы — по примете, брак будет коротким и несчастливым. Зато сегодняшнее сватовством сулит счастье и вечную любовь молодым.

Нельзя устраивать в этот день пышные застолья, а также звать гостей. Но при этом нужно приготовить столько еды, чтобы хватило поесть не только семье, но и прохожим, которых нужно обязательно угостить пирогами, а также дать нуждающимся теплую одежду. Тогда в доме всегда будет тепло, уютно и сытно, а все беды и невзгоды пройдут стороной.

Не стоит обвинять и ругать своих жен, — начнутся проблемы на работе с коллегами и начальством, материальные трудности, сложности в отношениях с родными и близкими.

Молодежи 30 сентября нежелательно сидеть вечером дома, иначе весь год так и пройдет в одиночестве.

Что можно делать 30 сентября.

Согласно поверью, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не рыдать.

После утреннего плача хозяйкам можно приступать к приготовлению пирогов, куличей с изюмом и киселя из клюквы.

Сегодня нужно встретиться с друзьями, повеселиться, а также познакомиться как можно с большим количеством людей, — согласно примете, среди них и будет вторая половинка.

Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами — на счастье и мир в семье.

Приметы на 30 сентября.

Кошка моется — дождя не будет.

Если ранняя белка голубая, ранняя весна будет.

Белка линяет снизу вверх — на прочную зиму.

Зяблик летит — к стуже.

Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.

Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кажется, дождь собирается: как синоптики предсказывают погоду и почему н...
Подсчитали расходы: какие траты на ближайшие три года предусмотрены горо...
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»