Кажется, дождь собирается: как синоптики предсказывают погоду и почему на разных сервисах прогнозы отличаются

Однако, чтобы не испытывать неудобств, перед выходом из дома мы смотрим прогноз. И иногда замечаем, что он на сервисах разнится. Скажем, популярный сайт предупреждает об осадках в середине дня, а приложение на телефоне их вовсе не видит. Почему так происходит и кому верить, я, журналист «МК в Питере», поинтересовалась у главного синоптика Петербурга Александра Колесова, у которого побывала незадолго до последнего дня лета, чей температурный максимум обещал побить рекорд, установленный еще в 1938 году.
Раньше все делали вручную
Кабинет начальника городского Гидрометцентра находится на третьем этаже исторического здания на Васильевском острове. Там в середине XIX века по указу Николая I была организована Главная физическая обсерватория. Инициатором ее создания является академик, крупнейший физикохимик и метеоролог Адольф Яковлевич Купфер, который и был назначен первым директором этого учреждения. Как вы уже, наверное, догадались, наш с Александром Михайловичем разговор не мог не коснуться первых шагов отечественной метеорологии.
— Внимание на перемены погоды обращали еще в петровские времена, — начал Колесов. — А вот пытаться именно описать происходящее стали позднее — в конце позапрошлого века. Процесс этот длился долго: представление о методах прогнозирования погоды сформировалось лишь к 1930‑м годам. И за последние 80−90 лет серьезно ничего не поменялось.
Как и у многих на работе, на столе у синоптика — компьютер. На экране — масса иконок. Все — важные. Кликает на одну — открывается динамическая карта мира. На ней — данные, полученные с метеостанций (одну из таких можно увидеть, например, на Петроградской стороне).
— Каждые три часа на площадку выходит наблюдатель и измеряет параметры: атмосферное давление, температуру воздуха, скорость и направление ветра, точку росы, облачность и так далее, — перечисляет наш собеседник. — Затем составляется телеграмма, отправляется к нам в центр и автоматически попадает в компьютер, который все раскодирует и рисует карту. Последнее раньше делалось вручную, что с момента поступления информации занимало до 40 минут, теперь же все происходит практически мгновенно.
К слову, прогноз бывает разным — краткосрочным (на период от 12 до 72 часов), среднесрочным (на ближайшие 3−10 суток) и долгосрочным (от месяца до 2 лет). Для составления каждого требуются свои данные, а также инструменты. Так, чтобы предсказать погоду на ближайшие сутки, обращаются к динамической карте мира. Более, так сказать, глубокую информацию дают уже зонды, спутники и локаторы.
Первый в мире метеорологический зонд был запущен в СССР, а именно в Павловской аэрологической обсерватории под Ленинградом, 30 января 1930 года. Конструкцию изобрел советский метеоролог Павел Молчанов. Радиозонд в автоматическом режиме измерял температуру, давление, скорость и направление ветра и передавал данные на землю в цифровой кодировке. Через полчаса после запуска в Ленинградское бюро погоды и в Центральный институт прогнозов в Москве было послано первое в мире оперативное аэрологическое сообщение. В 1935 году в Советском Союзе начала действовать первая в мире сеть регулярного радиозондирования атмосферы, состоящая из 17 станций. Примеру последовали и в других странах.
В 1930 году, можно сказать, началась новая эра прогнозирования погоды. До этого, чтобы понять, что происходит наверху, запускали воздушных змеев с прикрепленными к ним приборами.
Александр Колесовглавный синоптик Петербурга
Как правило, метеорологический зонд поднимается на высоту 30−40 км. Синоптикам столько не требуется, их интересуют нижние слои атмосферы. Ведь, например, летнее грозовое облако поднимается на высоту 14−16 км.
Что до спутников и локаторов, то сведения, полученные от них, среди прочего важны потому, что не везде есть метеостанции.
— Спутник охватывает огромную территорию. Геостационар находится над экватором на высоте 30 тысяч км и каждые 15 минут дает снимок. Так мы видим, как перемещаются облачные системы, теплый или холодный фронт и прочее. Помощь громадная, — признается Александр Колесов. — Локатор тоже делает обзор, это происходит каждые 10 минут. Но если со спутника можно посмотреть только на облачность и опытным взглядом определить, какая она, то локатор конкретно показывает, дождь это, ливень, гроза или град.
Кстати, данные эти — не тайна. Например, спутниковые снимки погоды можно найти в интернете. Сложность лишь в том, чтобы увиденное правильно интерпретировать. Бывает, ошибаются даже знающие люди.
— Синоптик может составить прогноз погоды только на завтрашний день, — говорит Александр Колесов. — Дальше идут погрешности и исправления. Можно лишь примерно говорить о том, что, скажем, прошел циклон, а за ним будет то-то и то-то. Но это уже не предсказание как таковое, а скорее консультация.
В 2022 году Службе погоды России исполнилось ровно 150 лет. При этом изучать атмосферные явления в стране стали еще три века назад. Так, в 1724 году у нас была образована первая метеорологическая станция, а с декабря 1925 года при Академии наук начали проводить наблюдения при помощи барометра и термометра. К середине XIX века в России насчитывалось 50 метеорологических станций, а к его концу это была уже лучшая сеть в мире. В 1856 году возник телеграфный сбор данных. Но официальной датой старта работы службы погоды в стране следует считать 13 (1) января 1872 года. В этот день в Главной геофизической обсерватории Петербурга начался регулярный выпуск «Ежедневного метеорологического бюллетеня».
Сегодня есть масса источников информации о погоде — сайты, мобильные приложения, виджеты. Но бывает, открываете вы один сервис, он говорит вам, что весь день будет солнечно, а, скажем, ваш друг или знакомый обращается к другому, где обещают переменную облачность, а то и мелкий дождик.
— Кто-то предпочитает смотреть на американском AccuWeather, кто-то — на финском Foreca, кто-то — на российском «Гисметео», и все они будут показывать что-то свое, — подтверждает главный синоптик города.
Дело в том, что сервисы используют разные прогностические модели. Они, к слову, бывают глобальные и региональные. Первых по количеству меньше, чем вторых.
Среди глобальных тремя основными являются американская GFS, ECMWF от Европейского центра метеопрогнозов и немецкая ICON. Но есть и другие: например, британская UKMO, канадская GEM и так далее.
— Все они созданы и настроены специалистами в своих странах, и какие туда заложены алгоритмы, мы с вами не знаем, — поясняет синоптик. — Смысл в том, чтобы взять точку (температуру воздуха), скажем, 20 OC и посмотреть, как и куда она перемещается. И вот на одних моделях она идет прямо и в итоге якобы приходит к нам, а на других, с немного другим алгоритмом, точка 20 OC определяется как 15 OC, поскольку воздушная масса трансформировалась и стало немного прохладнее.
Добавлю, что информация на одних погодных сайтах основана на автоматическом анализе сразу нескольких моделей. Считается, что в таком случае качество получаемого результата значительно повышается. А некоторые другие прогностические проекты обращаются к синоптикам, например, чтобы те помогли скорректировать полученные данные. Однако большинство обходится без участия специалистов, используя лишь расчеты моделей.
Но не спешите отчаиваться и прибегать к так называемым погодным приметам (а если точнее, местным признакам) вроде той, что гласит: ласточки летают высоко — будет тепло, низко — к дождю. Это и подобное, по словам Александра Колесова, может говорить лишь о текущем состоянии за окном (если подумать, то тот же принцип и у уличного термометра — он же не скажет вам, какая температура воздуха будет через час или день). Если собираетесь в другой город, обращайтесь лучше на сайт местной гидрометслужбы или Гидрометцентра России — они учитывают основные особенности климатических условий на территории РФ и ее регионов.
Последнее, о чем я спросила Александра Михайловича, — как в Петербурге с годами менялся климат. Отвечая на вопрос, главный синоптик города был краток: теплеет и теплеет. В доказательство продемонстрировал график, согласно которому среднегодовая температура воздуха в Северной столице в далеком 1870 году составляла 3,7 OC, а в 2019 году она поднялась до 6,7 OC.
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