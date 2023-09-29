Перспективы борьбы. Эксперты обсудили изменение климата
Изменение климата — одна из важнейших тем во всем мире. Эксперты разных уровней обсуждают, что надо делать, чтобы сохранять температуру в допустимых пределах.
Изменение климата — одна из важнейших тем во всем мире. Эксперты разных уровней обсуждают, что надо делать, чтобы сохранять температуру в допустимых пределах.
Тема изменения климата остается одной из основных в контексте обсуждения целей устойчивого развития ООН. Температура на планете растет, что сильно сказывается на окружающей среде и экосистемах всех континентов. Страны-члены ООН придерживаются Парижского соглашения по климату, стараясь выполнять его пункты, чтобы температура на Земле оставалась в допустимых пределах. Однако геополитические обстоятельства влияют на выполнение международных соглашений и методов взаимодействия в рамках защиты окружающей среды от последствий изменения климата.
Как отметил посол по особым поручениям МИД России Сергей Кононученко, выступая на сессии «Изменения климата» на глобальном финансовом форуме ECUMENE 2023, некоторые подразделения ООН «тормозят» развитие новых технологий в этой области.
«Роль России в рамках Парижского соглашения по климату очень велика. Мы всегда оказывали финансовую поддержку проектам в области климата: помогали островным государствам Тихого Океана, открыли специальное “климатическое окно”, реализовали проекты в Зимбабве, Кыргызстане, Армении, на Кубе и в других странах в рамках подготовки специалистов и систем в области изменения климата. Не так давно у нас было пополнение фонда, но, к сожалению, некоторые организации ООН под политическим предлогом заморозили деньги России, которые были необходимы нуждающимся странам. Несмотря на всю риторику о том, что ООН поддерживает деятельность по борьбе с изменениями климата, это все равно произошло. Под политическими предлогами ограничивается потенциал нашей страны по реализации проектов “зеленого” финансирования. Опять же, Россия может оказывать помощь не только финансовую: у нас есть огромная экспертиза, мы готовы поддерживать другие страны, делиться знаниями и готовить кадры, которые могли бы искать ответы на новые климатические вызовы», — отметил Кононученко.
Научный руководитель института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев напомнил, что основная из всех целей устойчивого развития ООН — это повышение качества жизни людей. Также он подчеркнул важность Парижского соглашения, но отметил, что каждая страна должна следовать его пунктам в своем темпе.
«Должна быть синергия между всеми целями устойчивого развития ООН. Никаким единым амбициозным решением проблему изменения климата мы не решим. Она решается через социально-экономические меры: борьбу с голодом, улучшение медицины. Все связано со всем. Да, глобальное потепление происходит из-за человеческих факторов. Но подходить к решению этих вопросов нужно грамотно и сбалансированно. Наступит ли экологическая катастрофа — это вопрос, но, если не подходить к проблеме с умом, экономическая катастрофа наступит точно. Давайте не забывать о том, что общий вектор всех целей устойчивого развития ООН — качество жизни людей. Именно этот фактор заставляет нас двигаться по нужному пути. Нужно придерживаться Парижского соглашения по климату, но каждая страна должна идти своим путем и со своей скоростью», — подчеркнул Порфирьев.
На сессии также обсудили новый тренд — климатические иски. Ведущий научный сотрудник института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Николай Кичигин высказал точку зрения, что климат — это новое благо, а суд обязан его защищать.
«Климатические судебные процессы двигают вперед правовое регулирование, как и другие новые процессы, формируют определенные принципы. Страны сегодня столкнулись с абсолютно новым явлением: теперь нужно законодательно контролировать еще одно благо — климат. У суда теперь появилось толкование климата с точки зрения законодательства, но все же мы должны осознавать, что климат нужно защищать не только в силу международных обязательств, но и в силу обеспечения выживания всего человечества. Климатическое законодательство активно развивается. Уверен, что скоро климатические иски появятся и в нашей стране — например, они могут касаться отчетности в области устойчивого развития», — отметил Кичигин.
Директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар во время своего выступления обратил внимание на то, что климатические изменения почти всегда негативно влияют на чрезвычайные ситуации, с которыми приходится бороться ведомству.
«МЧС в последнее время превратилось в министерство предупреждения чрезвычайных ситуаций, мы стараемся рано реагировать на ЧС, и не дать ей произойти. К сожалению, взрывной характер природных катаклизмов сегодня все чаще дает о себе знать. Раньше, например, тайфун приходил на Дальний Восток раз в три года, а сейчас — три раза в год. Если не в чистом виде, то косвенно природные катаклизмы влияют почти на все чрезвычайные ситуации в стране. Поэтому особенно важно заниматься сверхранним обнаружением проблемы и проводить превентивные мероприятия по ее устранению. Это можно спрогнозировать, но на деле все не так просто, ведь здесь имеет место человеческий фактор и постоянный климатические изменения», — подчеркнул Бондар.
Завершая сессию, директор Всероссийского общества охраны природы Марина Спиридонова обратилась к молодым людям с просьбой обратить внимание на изменения климата и задуматься над выбором специальности, которая поможет бороться с проблемой в будущем.
«Жить надо с осознанием того, что мы на Земле не последнее поколение. Молодежь должна обратить внимание на направления, которые помогают защитить планету от климатических изменений. Такие направления динамично развиваются, нам нужно продвигать природоохранную повестку. Стране и миру необходимы специалисты в области экологии, климатологии, страховщики, если мы говорим о чрезвычайных ситуациях. Нужны юристы и экономисты в области углеродных единиц, IT-специалисты и верификаторы будущих климатических проектов. Я считаю, что одна из основных задач — это вырастить будущих специалистов, которые будут ответственно относиться к окружающей среде», — сказала Спиридонова.