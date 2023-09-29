Чего требуют дачные растения в осеннюю жару?
Эксперты раскрыли секреты борьбы с последствиями прекрасной погоды.
Эксперты раскрыли секреты борьбы с последствиями прекрасной погоды.
В средней полосе России осень-2023 выдалась на редкость шикарной. Столь любимое всеми бабье лето вместо нескольких дней заняло практически весь сентябрь и плавно перекочевывает в октябрь. Чем такое благо чревато для сада и огорода? Есть плюсы, есть и минусы.
Главный вопрос — что влечет за собой засуха, поскольку традиционные осенние дожди на этот раз не торопятся. Ответ на него необходимо разделить на два направления: последствия сухой погоды для культур, чей урожай уже практически убран и для тех обитателей дачи, которые должны быть подготовлены к зиме.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Долгая сухая солнечная погода — сущий подарок для большинства огородников. Она позволяет в естественных — то есть наиболее благоприятных условиях — высушить убранные и сейчас убираемые клубни картофеля, все корнеплоды: морковь, свеклу, пастернак, корневую петрушку, дайкон, лук
Затяжное тепло позволяет спокойно дозревать поздним сортам томатов, баклажан, перцев, огурцов, патиссонов, кабачков, тыкв. При этом в поливах они уже не нуждаются, а кроме того, можно будет обойтись без процедуры дозаривания плодов.
На что следует обратить внимание. Во-первых, на капусту. Если кочан сформировался, он плотен, здоров, то его лучше уже убрать с грядки, поскольку солнце — даже осеннее— способно спровоцировать подсыхание и растрескивание. Если же кочан пока не дошел до нужной кондиции, то необходим не полив, но притенение. Во-вторых, — чеснок. Если вы вдруг уже его посадили, то очень велика вероятность, что он не только укоренился (а это совершенно необходимо до первых заморозков), но и может уже проклюнуться, что плохо. Проследите за ним, прекратив поливы. Увы, если появятся зелёные стрелки — придется пересевать, тако чеснок не перезимует. Ну и конечно же в условиях затяжного осеннего тепла нельзя делать никаких подземных посевов (той же моркови, зеленых культур
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Для садовых культур в долгом бабьем лете плюс только один — снятые плоды можно прекрасно подготовить к хранению и храниться они будут дольше, чем обычно, особенно это касается яблок, груш, айвы. А вот затем идут сплошные минусы.
Сад, ягодники активно готовятся к зиме, запасая питательные вещества. Засушливая осень — скрытая угроза для них, поскольку чревата зимним иссушением. Растениям просто не удалят в таких случаях создать указанные запасы, поскольку для них совершенно необходима вода. Выход здесь один. Если в обычную осень влагозарядным поливом можно и пренебречь, то в теплую и сухую — ни за что.
Чтобы вам долго не искать, напомню нормы такого полива. Доза воды для деревьев 1—3-лет и ягодных кустарников (независимо от возраста) — 30−50 л, для деревьев в возрасте от 4 до 10 лет — 70−100 л, для более старших — 120−150 л.
И при длительной теплой погоде осенью такой полив луше совместить еще и с дополнительной подкормкой плодовых деревьев и ягодных кустарников суперфосфатом или золой. Дозы таковы: для саженцев, молоденьких деревьев (до 5 лет) 100 гр удобрения на дерево, на ягодные кустарники — до 30−50 г на куст, на деревья старше 5 лет — 400−500 г.
Важно: перед влагозарядным поливом все плоды должны быть с дерева (кустарника) сняты. Выдавать растениям всю дозу сразу не надо: растяните процедуру на 2−3 дня. Ориентир — почва должна быть хорошо увлажнена на глубину не менее 70 см.
Пока тепло и сухо не тратьте время на перекопку приствольных кругов с целью избавиться от вредителей — дождитесь кануна заморозков.
Затянувшееся бабье лето позволяет продлить цветение у многих обитателей цветника, в частности у роз. Не торопитесь удалять цветы. Сейчас лучше дать им отцвести естественным образом. Воздержитесь от обрезки: вы только спровоцируете рост новых побегов, что плохо: растение «разбазарит» запасы питания, войдет в зиму ослабевшим. И поливать тоже не надо. Напомню, что обрезку роз и других цветов лучше совмещать с укрытием на зиму, то есть необходимо дождаться холодов.