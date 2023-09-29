Швейцарские ледники оказались под угрозой
За два года они теряют 10% от всего объема.
За два года они теряют 10% от всего объема.
Анализ, проведенный учеными из Швейцарской академии наук, показал, что в этом году исчезло 4% ледников Швейцарии, что является вторым по величине ежегодным сокращением объема за всю историю наблюдений. Рекордное снижение (6%) произошло в 2022 году, когда таяние стало самым большим с начала измерений, рассказывает The Guardian.
«Всего за два года потеряно столько же льда, сколько было утрачено в период с 1960 по 1990 год. Два экстремальных года подряд привели к обрушению крупных ледниковых языков и полному исчезновению более мелких скоплений льда», — сообщают исследователи. По их словам, таяние происходит «катастрофическими» темпами. При этом ученые указывают, что ситуацию может исправить недавнее резкое понижение температуры и снегопад в горах.
Масштабную потерю льда эксперты объяснили малоснежными зимами и летней жарой. Множество автоматизированных станций зафиксировали рекордно низкий для этого времени года уровень снега, также наблюдалась температура ниже 0 градусов Цельсия на высоте около 5300 метров. Это означает, что на всех вершинах гор Швейцарии держались плюсовые показатели.
Если не уменьшить количество парниковых выбросов, а в мире сохранится потепление на 1,5°С, то это приведет к тому, что в Швейцарии останется лишь треть объема ледников, говорят ученые.
Ранее ученые рассказали, что Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину.
Анна Морозова